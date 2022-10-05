Савич — о поражении от «Брюгге»: «Множество упущенных моментов»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич дал комментарий после поражения от «Брюгге».
«Брюгге» удалось реализовать свои возможности, а нам это не удалось. В этом вся разница. У нас была такая же проблема в матче с «Севильей». Множество упущенных моментов. Мы должны проанализировать нашу игру и сделать выводы.
Ну а так что, надеюсь, это будет история, похожая на Малагу в полуфинале ЛЧ. Самая интересная команда в этом розыгрыше, на мой непрофессиональный взгляд.
Ну а так что, надеюсь, это будет история, похожая на Малагу в полуфинале ЛЧ. Самая интересная команда в этом розыгрыше, на мой непрофессиональный взгляд.