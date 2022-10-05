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Савич — о поражении от «Брюгге»: «Множество упущенных моментов»

вчера, 13:26
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Защитник «Атлетико» Стефан Савич дал комментарий после поражения от «Брюгге».

«Брюгге» удалось реализовать свои возможности, а нам это не удалось. В этом вся разница. У нас была такая же проблема в матче с «Севильей». Множество упущенных моментов. Мы должны проанализировать нашу игру и сделать выводы.

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shlomo
shlomo
вчера в 14:11
На мой взгляд главная сенсация лигочемпионского вторника приключилась в Бельгии: Брюгге героически осилил Атлетико и удержался лидером группы B. Брюгге, понятно, выйдет с первого места. А дальше история стара как мир: Атлетико как всегда со скрипом в последнем туре пробьётся в плей-офф, Порту пойдет в привычную им ЛЕ, а Байер просто Байер.

Ну а так что, надеюсь, это будет история, похожая на Малагу в полуфинале ЛЧ. Самая интересная команда в этом розыгрыше, на мой непрофессиональный взгляд.
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