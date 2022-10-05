«Атлетико» достиг соглашения с «Барселоной» о выкупе Гризманна

«Барселона» и «Атлетико» договорились о переходе форварда Антуана Гризманна.
«Атлетико» арендовал Гризманна на 2 года и у него была возможность выкупить игрока за 40 миллионов евро. Однако мадридцы не собирались покупать француза за эту сумму и не выпускали его в стартовом составе. В итоге они договорились с «Барселоной» о снижении цены до 20 миллионов евро.
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