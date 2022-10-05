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«Атлетико» достиг соглашения с «Барселоной» о выкупе Гризманна

вчера, 15:14

«Барселона» и «Атлетико» договорились о переходе форварда Антуана Гризманна.

«Атлетико» арендовал Гризманна на 2 года и у него была возможность выкупить игрока за 40 миллионов евро. Однако мадридцы не собирались покупать француза за эту сумму и не выпускали его в стартовом составе. В итоге они договорились с «Барселоной» о снижении цены до 20 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:26
А прикиньте, если Гризманн заиграет очень сильно, после выкупа. Вот облом будет для Барселоны.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:47
Хитрый Атлетико)))
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:47
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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:40
Бизнес по барселонски! Жаль что у Великого клуба тупое руководство((
adekvat
adekvat
вчера в 16:38
Красиво цену сбили.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:08
Это адекватная стоимость и будет здорово если трансфер состоится.
makkie
makkie
вчера в 15:50
Зачем Гриззман вообще в Барсе переходил?
Абсолютно не подходит по стилю, к тому же всё время в Атлетико играл.
Elliada
Elliada
вчера в 15:31
Продали Барселоне за 120 млн, купили обратно за 20 млн. Молодцы. А Барселоне не игроков нужно покупать, а от такого руководства избавиться. Я про Коутиньо еще молчу
tk5ud662u4xk
tk5ud662u4xk
вчера в 15:20
Зачем он им?
6a55d3y6626k
6a55d3y6626k
вчера в 15:15
Гризман уже не тот
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