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В контракте Холанда есть пункт о потенциальном переходе в «Реал» в 2024-м

вчера, 09:46

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в будущем может перейти в «Реал».

В контракте норвежца с манчестерским клубом есть пункт, по которому он может выбрать приоритетным вариантом продолжения карьеры в 2024 году именно «Реал».

Сумма отступных в соглашении Холанда с «Манчестер Сити» с 2024-го будет составлять 200 млн евро, а с 2025-го — 175 млн евро.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:14
согласно транскрипции старонорвжеского языка правильное написание этой вамилии Хааланн
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:05
Да, у него всё может быть : голы, рекорды, деньги, признание и прочее... Но вот понятие "преданности" ему уже не видать...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:49
И это при условии, если в мире будет мир.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 11:45
Если есть отступные, то он может без всяких пунктов про Реал перейти в Реал. Или не в Реал.
Этот пункт что, отменяет или снижает сумму клаусулы?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:48
Какая вам выгода от денег? Как будто Сити живет за свой счет. Денег итак немеренно , и вам не нужно соблюдать какой то там баланс.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:45
Странный пункт в контракте.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:42
Такой вариант вполне возможен....
Прмните, во время зимнего трансферного окна ходило много разговоров о том, что Реал якобы договорился с Мбаппе о контракте, и хочет подписать Холланда но не сразу, а в 2023 году, якобы пока в команде есть Бензема, и сидеть на лавке ни француз, ни норвежец не хотят....а после сам Холланд заявлял что хочет играть в Испании. Но позже, Сити купил норвежца, возможно тогда, при подписании контракта и было что то подобное оговорено....!!! Но позже Мбаппе выбрал бабло, а Холланд уже был в Сити, и Реал просто физически неуспел переключиться на норвежца. А теперь, к 2024 году, место центрфорварда в Реале освободится, и Перес подпишет Холланда, правда если теперь сам игрок захочеи этого....
112910415
112910415
вчера в 10:41
Всегда полезно предусмотреть варианты!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 10:29
Лямов за 500?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:25
Интересная опция прописана в контракте. Подождем и посмотрим как все в итоге в 2024 сложится.
galem72
galem72
вчера в 10:25
Утиная марка лично присутствовала при подписании контракта и спокойно может гарантировать переход норвега в Мадрид. ))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:10
Холанд большой молодец
sk28yw7jux46
sk28yw7jux46
вчера в 10:06
Нормальный у него контракт
Elliada
Elliada
вчера в 09:57
Даже если перейдет через 2 года в Реал, Сити всё равно в выигрыше. Купили за относительно небольшие деньги, а продать могут в 3-4 раза дороже. К тому же, за это время поможет Сити выиграть трофеи.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 09:49
ну вроде была инфа то что он хочет поиграть во всех лигах)
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