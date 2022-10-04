В контракте Холанда есть пункт о потенциальном переходе в «Реал» в 2024-м

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в будущем может перейти в «Реал».
В контракте норвежца с манчестерским клубом есть пункт, по которому он может выбрать приоритетным вариантом продолжения карьеры в 2024 году именно «Реал».
Сумма отступных в соглашении Холанда с «Манчестер Сити» с 2024-го будет составлять 200 млн евро, а с 2025-го — 175 млн евро.
Прмните, во время зимнего трансферного окна ходило много разговоров о том, что Реал якобы договорился с Мбаппе о контракте, и хочет подписать Холланда но не сразу, а в 2023 году, якобы пока в команде есть Бензема, и сидеть на лавке ни француз, ни норвежец не хотят....а после сам Холланд заявлял что хочет играть в Испании. Но позже, Сити купил норвежца, возможно тогда, при подписании контракта и было что то подобное оговорено....!!! Но позже Мбаппе выбрал бабло, а Холланд уже был в Сити, и Реал просто физически неуспел переключиться на норвежца. А теперь, к 2024 году, место центрфорварда в Реале освободится, и Перес подпишет Холланда, правда если теперь сам игрок захочеи этого....
Прмните, во время зимнего трансферного окна ходило много разговоров о том, что Реал якобы договорился с Мбаппе о контракте, и хочет подписать Холланда но не сразу, а в 2023 году, якобы пока в команде есть Бензема, и сидеть на лавке ни француз, ни норвежец не хотят....а после сам Холланд заявлял что хочет играть в Испании. Но позже, Сити купил норвежца, возможно тогда, при подписании контракта и было что то подобное оговорено....!!! Но позже Мбаппе выбрал бабло, а Холланд уже был в Сити, и Реал просто физически неуспел переключиться на норвежца. А теперь, к 2024 году, место центрфорварда в Реале освободится, и Перес подпишет Холланда, правда если теперь сам игрок захочеи этого....