В контракте Холанда есть пункт о потенциальном переходе в «Реал» в 2024-м

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вчера, 09:46

Нападающий «Манчестер Сити» в будущем может перейти в «Реал».

В контракте норвежца с манчестерским клубом есть пункт, по которому он может выбрать приоритетным вариантом продолжения карьеры в 2024 году именно «Реал».

Сумма отступных в соглашении Холанда с «Манчестер Сити» с 2024-го будет составлять 200 млн евро, а с 2025-го — 175 млн евро.