Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Три лондонских клуба заинтересованы в трансфере Влаховича

вчера, 10:59

Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус».

В трансфере серба заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», несмотря на то, что форвард перешёл в туринский клуб только в январе этого года.

В нынешнем сезоне Влахович провёл 9 матчей за «Ювентус», в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико» достиг соглашения с «Барселоной» о выкупе Гризманна
Сегодня, 15:14
СлухиТер Штеген может перейти из «Барселоны» в «Тоттенхэм»
Вчера, 16:49
Слухи«Арсенал» возобновил интерес к полузащитнику «Ювентуса» Локателли
Вчера, 16:20
СлухиТен Хаг не будет выступать против ухода Роналду в зимнее трансферное окно
Вчера, 13:44
Слухи«Барселона» интересуется правым защитником «Торино»
Вчера, 10:40
СлухиВ контракте Холанда есть пункт о потенциальном переходе в «Реал» в 2024-м
Вчера, 09:46
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:42, ред.
Нужно быть Фиорентиной, что бы отдать своего главного игрока атаки в самый разгар сезона! Думаю у Ювентуса нет такой необходимости, что бы продать игрока прямо сейчас. Да и кто забивать то будет голы?!)
Теперь, что касается тех, кто якобы хочет купить Влаховича.
Челси и Арсеналу точно непомешал бы еще один форвард. Если у нас есть хотя бы есть Нкетиа для подмены Жезуса, то у Челси вообще нет ЦФ за исключением Лукаку, и то, который в аренде! Что касается Тоттенхэма, то им влахович неособо то и нужен, есть Кейн, Ришарлисон, Сон. Ну если только как замена для Кейна....
Romeo 777
Romeo 777 ответ Maximus_01 (раскрыть)
вчера в 15:03
На самом деле забавно это слышать от фаната Арсенала...😁😁😁 после успешного старта в чемпионате, как носик то задрал высоко
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49
Никуда он не уйдёт. А я бы убежал от Аллегри в Арсенал или Тоттенхэм.
Maximus_01
Maximus_01 ответ 4fmctg2phsfg (раскрыть)
вчера в 12:20
челси уже дно не забывай
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:56, ред.
На данном этапе Ювентус вряд ли планирует расставаться с Влаховичем. Серб вполне качественный нападающий и забил уже 14 голов за Юве с января этого года, что вполне неплохо. Сейчас дела у туринцев идут не важно и Аллегри пробует разные сочетания в атакующей линии. Чаще всего использует Влаховича в паре с Миликом, пробовал с Ди Марией, играл тройкой атакующих, поднимая выше Костича, Куадрадо, или того же Ди Марию, но в любом случае Влахович оставался главной ударной силой. Скорее всего Ювентус рассчитывает и в дальнейшем строить игру вокруг серба. Довольно молодой и перспективный нападающий явно приобретался в расчете на длительный период. Но многое играю деньги - если предложения от желающих превзойдут ожидания, то всё может быть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:13
Не отпустит Юве
4fmctg2phsfg
4fmctg2phsfg
вчера в 11:07
Лучше в Челси
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 