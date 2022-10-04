Три лондонских клуба заинтересованы в трансфере Влаховича

Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус».
В трансфере серба заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», несмотря на то, что форвард перешёл в туринский клуб только в январе этого года.
В нынешнем сезоне Влахович провёл 9 матчей за «Ювентус», в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Теперь, что касается тех, кто якобы хочет купить Влаховича.
Челси и Арсеналу точно непомешал бы еще один форвард. Если у нас есть хотя бы есть Нкетиа для подмены Жезуса, то у Челси вообще нет ЦФ за исключением Лукаку, и то, который в аренде! Что касается Тоттенхэма, то им влахович неособо то и нужен, есть Кейн, Ришарлисон, Сон. Ну если только как замена для Кейна....
Теперь, что касается тех, кто якобы хочет купить Влаховича.
Челси и Арсеналу точно непомешал бы еще один форвард. Если у нас есть хотя бы есть Нкетиа для подмены Жезуса, то у Челси вообще нет ЦФ за исключением Лукаку, и то, который в аренде! Что касается Тоттенхэма, то им влахович неособо то и нужен, есть Кейн, Ришарлисон, Сон. Ну если только как замена для Кейна....