Три лондонских клуба заинтересованы в трансфере Влаховича

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вчера, 10:59

Нападающий может покинуть «Ювентус».

В трансфере серба заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», несмотря на то, что форвард перешёл в туринский клуб только в январе этого года.

В нынешнем сезоне Влахович провёл 9 матчей за «Ювентус», в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.