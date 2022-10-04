Тен Хаг не будет выступать против ухода Роналду в зимнее трансферное окно

1664880273

вчера, 13:44

Нападающий хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, чтобы перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Главный тренер «красных дьяволов» не будет выступать против ухода португальца. В последнем матче Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (3:6) Роналду остался на скамейке запасных на всю игру. В этом сезоне в рамках АПЛ Криштиану провёл на поле всего 171 минуту.

Препятствием возможного ухода Роналду является его высокая заработная плата, которая составляет 30 млн евро в год. Даже если Криштиану пойдёт на сокращение зарплаты, неизвестно, захотят ли топ-клубы подписывать 37-летнего нападающего.