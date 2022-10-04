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Тен Хаг не будет выступать против ухода Роналду в зимнее трансферное окно

вчера, 13:44

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, чтобы перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не будет выступать против ухода португальца. В последнем матче Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» (3:6) Роналду остался на скамейке запасных на всю игру. В этом сезоне в рамках АПЛ Криштиану провёл на поле всего 171 минуту.

Препятствием возможного ухода Роналду является его высокая заработная плата, которая составляет 30 млн евро в год. Даже если Криштиану пойдёт на сокращение зарплаты, неизвестно, захотят ли топ-клубы подписывать 37-летнего нападающего.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:31
Да не трогайте вы Гешу... С ним давно всё понятно... Даже тем, кто его постоянно облизывает...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:40, ред.
Понятно, что Крыштиян перегнул со своими летними понтами..., но уж больно долго ТХ из себя обиженного корчит. Можно прям подумать, что выбор забивал сейчас у Хага, как у дурака - махорки! Пора б голландцу завязывать со своей воспитательной работой в отношении модного и подумать о тактике в нападении..., а то не ровен час его самого к зиме, за такие результаты, турнут пинком под зад...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:26
Надо его отпустить. Тен Хагу не нужно его "перевоспитывать" усадив на лавку. Это не выгодно для клуба
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Бутсу заберёт - это да, но по ЗМ ничё у него не выйдет. Есть ЧМ на котором Холланда не будет, но будут Неймар, Месси и Мбаппе со своими крутыми сборными. Вот эти трое и станут бодаться за главный футбольный приз.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:54
Все только за , никому не нужен !
monah-10
monah-10 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:41
Так вроде уже понятно Золотой мяч, да и бутса у Холанда, плюс еще куча наград от АПЛ. Максимум конкурент на бутсу это Лева, но это чисто теория, Мбаппе и рядом не стоял.
memphis
memphis ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:36
Я не про качество футбола в чистом виде, а про Золотой мяч и его вручения в частности
monah-10
monah-10 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
Не разыграют, Холанд в одиночестве будет, Мбаппе даже одной его ноги не достоин. В отличии от Мбаппешки, Холанд поиграл в разных лигах, да и в сборной скажем так ни чета Франции, но он показывает шикарный футбол, а этот в сборной Франции, с шикарными игроками показывает футбол не чета норвежцу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:12
Правильно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:38
Роналду по средствам купить свой собственный клуб и играть там до 60 лет. Другого варианта нет. Никому не нужен. Медийная персона/миллионер и футболист - иногда очень даже разные вещи.
112910415
112910415
вчера в 16:27
не будет против ...
да он из своих приплатит !
амурец
амурец
вчера в 15:15
По ходу Тен Хаг не очень умный тренер, ладно сидит на банке Роналду (хотя игорк экстра класса) ну тут можно сказать пропустил предсезонку, но Каземиро не играет, это говорит о неумности тренера
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:11
Тен Хаг не только не будет возражать, он будет просто счастлив если Роналду не будет в команде. А если была бы его воля, то португальца ещё летом не было бы в команде.
Роналду стал не только бесполезным игроком на поле, он ещё и разлагает дисциплину в команде. По его мнению все вокруг должны молиться только на его и кланялись при его появлении.
Но если раньше в Реале это прокатывало, так как он делал результат, то уже в Юве начались сбои.
Заметьте в Реале были рады его уходу, в Юве просто счастливы, вот теперь МЮ об этом мечтает. Роналду бы задуматься, что карьера уже всё закатилась за горизонт и надо было уходить когда ты на вершине, а не когда скатился и тебя все пинают.
Роналду есть один шанс это уехать очень далеко, либо в МЛС или к шейхам, где он будет торговать не игрой, а своей персоной. Но и там с этим не надо затягивать, пару лет и хватит.
Да печальный конец карьеры, некогда игрока отличного игрока.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:25, ред.
Скитается как отшельник. Не пришей … рукав. Гелевый неликвид.
Пенсионный возраст по меркам футбола, скверный характер, астрономическая зарплата и примитивный уровень игры наотрез отбивают желание приглашать его к себе в клуб. Даже родной Спортинг открещивается - «нафиг-нафиг». Что уж говорить про топ-клубы.
Elliada
Elliada
вчера в 14:21
Значит, будет сторожить лавку до зимы. А потом или уйдет, или и дальше будет сторожить лавку до лета.
Johnes
Johnes
вчера в 14:11
Перейдя в другой клуб в зимнее окно, Роня не сможет играть в текущей ЛЧ, ибо…Ну, а на будущий год, челу будет 38(!), кому он на фиг нужен!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:56
Он будет только рад
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:54
Перейдя в Ювентус, он все время хотел его покинуть. Теперь вот перейдя в МЮ он тоже хочет его покинуть.
memphis
memphis
вчера в 13:52
Вот и кончилась гегемония дельфина и гнома. Теперь ЗМ разыграют Холланд и Мбапе
yzbzjpxv9bc2
yzbzjpxv9bc2
вчера в 13:45
Это и так было ясно
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