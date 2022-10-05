Хаби Алонсо стал главным тренером «Байера»

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера «Байера».
Ранее эту должность с 2021 года занимал Херардо Сеоано. Предыдущим местом работы Алонсо на тренерском поприще была вторая команда «Реала Сосьедад». Срок соглашения испанца с «аспириновыми» рассчитан до 2024 года. Новый рулевой «Байера» высказался о своем назначении:
Я знаю «Байер» как отличный клуб еще со времен моего выступления в Бундеслиге. В этой команде всегда хватало качественных футболистов, к текущему моменту это тоже относится.
После диалога с клубом я понял, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, мы знаем, к чему стремимся, наши цели амбициозны. Мне очень интересно трудиться в этом направлении, уверен, у нас все получится.
В текущем сезоне «Байер» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 очков), в Лиге чемпионов команда идет на 3-й позиции в группе B (3 пункта).
Сейчас его присутствие в игре больше похоже на забивание гвоздей микроскопом. Еще бы в защиту поставили
Сейчас его присутствие в игре больше похоже на забивание гвоздей микроскопом. Еще бы в защиту поставили
Но это только теория.
Но вот назначения неопытного тренера большой риск, ну или можно сказать, что риск может оправдаться.
За выход из группы Байер вряд ля поборится, но вот за лигу Европы навяжет борьбу.
Но это только теория.
Но вот назначения неопытного тренера большой риск, ну или можно сказать, что риск может оправдаться.
За выход из группы Байер вряд ля поборится, но вот за лигу Европы навяжет борьбу.