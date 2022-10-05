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Хаби Алонсо стал главным тренером «Байера»

вчера, 20:23

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера «Байера».

Ранее эту должность с 2021 года занимал Херардо Сеоано. Предыдущим местом работы Алонсо на тренерском поприще была вторая команда «Реала Сосьедад». Срок соглашения испанца с «аспириновыми» рассчитан до 2024 года. Новый рулевой «Байера» высказался о своем назначении:

Я знаю «Байер» как отличный клуб еще со времен моего выступления в Бундеслиге. В этой команде всегда хватало качественных футболистов, к текущему моменту это тоже относится.

После диалога с клубом я понял, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, мы знаем, к чему стремимся, наши цели амбициозны. Мне очень интересно трудиться в этом направлении, уверен, у нас все получится.

В текущем сезоне «Байер» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 очков), в Лиге чемпионов команда идет на 3-й позиции в группе B (3 пункта).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:46
Хаби отличный в прошлом игрок, желаю ему успехов на нелегком тренерском поприще!
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 22:03
Результаты в сосьедаде у него скажем так - под стать названию были....
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:49
Помню Хаби на поле, теперь будет интересно посмотреть в роли коуча. Желаю успехов! Надеюсь Сердар теперь будет выходить на поле чаще и главное, на своей позиции.

Сейчас его присутствие в игре больше похоже на забивание гвоздей микроскопом. Еще бы в защиту поставили
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Очень неожиданное назначение. Удачи тебе Хаби .
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:54
Оказывается не только у нас так бывает, что поставь любого - хуже уже не будет.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:43
Удачи Хаби! Был умнейшим и талантливым игроком, надеюсь, что и в роли тренера всё получится.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:40
Байер после прошлого сезона откровенно провалился в Бундеслиге, но в ЛЧ ещё ничего не потеряно. Он может занять первое место, так и последе.
Но это только теория.
Но вот назначения неопытного тренера большой риск, ну или можно сказать, что риск может оправдаться.
За выход из группы Байер вряд ля поборится, но вот за лигу Европы навяжет борьбу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:33
Какая новость! Ура!
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:32
Удачи ХАБИ на посту тренера БАЙЕРА.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:26
Ну ничего себе.
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