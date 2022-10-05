Хаби Алонсо стал главным тренером «Байера»

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вчера, 20:23

Бывший футболист сборной Испании назначен на пост главного тренера «Байера».

Ранее эту должность с 2021 года занимал Херардо Сеоано. Предыдущим местом работы Алонсо на тренерском поприще была вторая команда «Реала Сосьедад». Срок соглашения испанца с «аспириновыми» рассчитан до 2024 года. Новый рулевой «Байера» высказался о своем назначении:

Я знаю «Байер» как отличный клуб еще со времен моего выступления в Бундеслиге. В этой команде всегда хватало качественных футболистов, к текущему моменту это тоже относится. После диалога с клубом я понял, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, мы знаем, к чему стремимся, наши цели амбициозны. Мне очень интересно трудиться в этом направлении, уверен, у нас все получится.

В текущем сезоне «Байер» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 очков), в Лиге чемпионов команда идет на 3-й позиции в группе B (3 пункта).