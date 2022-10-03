Радимов подал в отставку с должности главного тренера «Зенита-2»

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вчера, 14:07

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что покинул пост главного тренера «Зенита-2».

В «Зените» отметили, что информация о том, что 46-летний специалист уволен по решению руководства клуба, не соответствует действительности. Радимов останется работать в структуре питерского клуба, он займет должность советника по развитию молодежного футбола.

Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.