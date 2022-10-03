Радимов подал в отставку с должности главного тренера «Зенита-2»

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
В «Зените» отметили, что информация о том, что 46-летний специалист уволен по решению руководства клуба, не соответствует действительности. Радимов останется работать в структуре питерского клуба, он займет должность советника по развитию молодежного футбола.
Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.
Радимов же такую россыпь молодых талантов воспитал для первого Зенита (Малком, Барриос, Вендел, Сантос, Клаудиньо и др.)
Радимов же такую россыпь молодых талантов воспитал для первого Зенита (Малком, Барриос, Вендел, Сантос, Клаудиньо и др.)
Бездарь, каких поискать. Спустил Зенит-2 с ФНЛ в ПФЛ, кадры не растут, молодняк деградирует - зато Радимов ряху отъел и по студиям Матч ТВ ходит гоголем.
Бездарь, каких поискать. Спустил Зенит-2 с ФНЛ в ПФЛ, кадры не растут, молодняк деградирует - зато Радимов ряху отъел и по студиям Матч ТВ ходит гоголем.