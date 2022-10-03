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Радимов подал в отставку с должности главного тренера «Зенита-2»

вчера, 14:07

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

В «Зените» отметили, что информация о том, что 46-летний специалист уволен по решению руководства клуба, не соответствует действительности. Радимов останется работать в структуре питерского клуба, он займет должность советника по развитию молодежного футбола.

Радимов тренировал «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:46
Подал-миндал,наверх пошагал!
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:43
Еще одна бестолочь освободилась!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Всё понятно! Так спокойнее! Да и должность которую будет занимать не пыльная!
Gahi
Gahi
вчера в 17:10
Обычно людей поощеряют и повышают за результаты труда. Стало быть у Радимова хорошие результаты во второй команде "Зенита" раз дают ему должность советника по развитию молодежного футбола в структуре клуба.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:18
Просто убрали бы и всё...
Barcelona For Life
Barcelona For Life
вчера в 15:43
Видимо устал от вето на его решения... Валить надо ему оттуда!
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:40
Что не ходить? Там такие, почитай, все. Вот Володя Быстров подрастает ускоренными темпами, борзеет прямо на глазах. МатчТВ приглашает, они ходят, мы смотрим, а это как раз то, что надо Матч ТВ.
pomor45
pomor45
вчера в 15:36
Ничто человек не даёт так охотно, много и совершенно бескорыстно, как советы.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:32
А Шавку куда ?
LOpp
LOpp
вчера в 15:24
странное решение.
Радимов же такую россыпь молодых талантов воспитал для первого Зенита (Малком, Барриос, Вендел, Сантос, Клаудиньо и др.)
Futurista
Futurista
вчера в 15:23
Уволен в запас)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:17
Не зря говорят, что тот человек, который что то умеет делать, делает это, а кто не умеет тот других учит, прямо мо в точку
ДСА
ДСА
вчера в 15:10
В общем тренировать он не может, только советовать.
старина
старина
вчера в 15:07
Меньше бы болтал,а растил бы молодых
minai
minai
вчера в 14:36
Значит решил к Тане вернуться. Вот и хорошо.
makkie
makkie
вчера в 14:29
Да пинка дали, а не сам ушёл!
Бездарь, каких поискать. Спустил Зенит-2 с ФНЛ в ПФЛ, кадры не растут, молодняк деградирует - зато Радимов ряху отъел и по студиям Матч ТВ ходит гоголем.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:10
Молодец сам уходит
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