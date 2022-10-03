Радимов занял должность в руководстве «Зенита»

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вчера, 15:42

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

Владислав Радимов возглавлял «Зенит»-2 в период с 2013 по 2017 год и провел у руля команды 138 матчей, а также с 2018-го по 2022-й — 116 игр.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита»-2 назначен Дмитрий Давыдов.