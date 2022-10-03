Радимов занял должность в руководстве «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Владислав Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
Владислав Радимов возглавлял «Зенит»-2 в период с 2013 по 2017 год и провел у руля команды 138 матчей, а также с 2018-го по 2022-й — 116 игр.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита»-2 назначен Дмитрий Давыдов.
Только общие фразы: "везде, во всем"
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Только общие фразы: "везде, во всем"
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Теперь Радимов ни за что не отвечает и будет мальчиком на побегушках ))
Теперь Радимов ни за что не отвечает и будет мальчиком на побегушках ))