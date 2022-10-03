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Радимов занял должность в руководстве «Зенита»

вчера, 15:42

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Владислав Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

Владислав Радимов возглавлял «Зенит»-2 в период с 2013 по 2017 год и провел у руля команды 138 матчей, а также с 2018-го по 2022-й — 116 игр.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита»-2 назначен Дмитрий Давыдов.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 22:23
С вручением орденов за заслуги перед отечеством сразу четырех степеней !
Alexeyloktionov
Alexeyloktionov
вчера в 21:54
Бухать это же не успехов с командой добиваться...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:47
в*йна войной, а Радимов на другую работу ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:45
Завалил всё и пошёл на повышение.Я-ЗА!!! Плодотворной ему работы,такой же ,как и прежде.
pomor45
pomor45 ответ Barcelona For Life (раскрыть)
вчера в 20:40
В чём? Умных советов от него точно не дождёшься.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Блатная работёнка.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:19
Ты за словами я смотрю вообще не следишь, блохастый?
Только общие фразы: "везде, во всем"
Предоставь факты
Сп62
Сп62
вчера в 19:21
Так и до советника Миллера дослужится.
ABir
ABir
вчера в 18:20
Как тренер не состоялся. Ничего, так бывает. Не у всех получается тренировать и достигать результатов, а вот критиковать других и давать советы - мастеров много.
Tostao
Tostao ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:05
Лучше бы руководство было бразильское, а игроки сплошь россияне!)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:41
Тренировать не умеет, а руководить может.
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:32
Лошадка на болоте всегда вязнет!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:30
Да что ты , одни начальники , а футболисты все из Бразилии ....
112910415
112910415
вчера в 17:19
тренер - победитель пошёл на повышение )
dok66
dok66
вчера в 17:03
Самая классная должность - советник . Рядом с боссом , но ни за что не отвечаешь .
Futurista
Futurista
вчера в 17:02
Советником по развитию молодёжного футбола Бразилии...
makkie
makkie
вчера в 16:42
Короче убрали от греха подальше.
Теперь Радимов ни за что не отвечает и будет мальчиком на побегушках ))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ морозз (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну здесь он на своем месте! Как можно развалить то чего нет?!)
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:11
Быстрая у него карьера
морозз
морозз
вчера в 16:11
По идее его надо гнать из структур Зенита поганой метлой, везде где Радимов там провал во всём!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:09
А чё не видели в зените 2???)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:07
Будут на пару с Шавкпй бухать на стадионе !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02
Шестое место для Зенита 2 , на мой субъективный взгляд это не для повышения в должности.
OWLS
OWLS
вчера в 16:02
Во мля халява то!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57
Посмотрим на него в деле...
vgvnt943tqjw
vgvnt943tqjw
вчера в 15:55
Верное решение
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:54
После того, как он работал в Зените 2, его вообще должны были отстранить от футбола навсегда!
старина
старина
вчера в 15:52
Это хорошо,потому как шанс для других клубов скинуть нечисть с трона
Barcelona For Life
Barcelona For Life
вчера в 15:51
Успехов тебе, Влад!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:49
отличная новость
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