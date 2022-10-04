На экс-тренеров РПЛ минимальный спрос в Европе. Тедеско уволили, Николич и Гисдоль без работы

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вчера, 22:37

Зато Шварц, Фарке и Олич в клубах и сборных.

Через Российскую Премьер-Лигу прошло много иностранных тренеров. Их карьеры складывались по-разному, но кто-то сорвал настоящий джекпот. Разбираем, как складывается карьера наставников, которые еще недавно были в России.

Доменико Тедеско

Немец – мастер первых сезонов в клубах. Он быстро перестраивает модель игры, достает из игроков максимум, а на второй год проваливается (исключение – «Спартак»).

Доменико вовремя ушел из «Спартака» — из имеющегося подбора игроков он слепил боеспособный коллектив, каждый отвечал его требованиям (Ларссон – скоростной нападающий, Соболев – маяк для верхних забросов, атлетичные бегунки Зобнин и Крал, быстрые фланги) и попрощался после завоеванного серебра чемпионата России.

Зимой 2021 года он возглавил кризисный «Лейпциг», который не мог найти замену Юлиану Нагельсманну. Налицо стилистическое несоответствие – команда привыкла играть во владение, а Тедеско опирался на контратаки. Но коллектив перенял его стиль и заиграл новыми красками. «Лейпциг» финишировал на 4-м месте в Бундеслиге. Основные проблемы начались в этом сезоне.

«Красных быков» начали вынуждать чаще владеть мячом, а это – главная слабость немецкого менеджера. С реализацией не клеилось, хотя коллектив не отступал от своей игры

Доменико уволили после поражения от «Шахтера», причины раскрыл директор клуба Оливер Минцлафф:

Решение расстаться с Доменико было непростым. Он добился больших успехов в нашем молодом клубе. Он заслуживает большого уважения и благодарности. Но в конце второй половины сезона мы начали чувствовать, что развития, на которое мы надеялись, нет. Нашей игре не хватало привлекательности и динамичности.

Маркус Гисдоль

Специалисту, который тренировал «Локомотив» почти полгода, не стоило бы уделять много внимания. У москвичей все было хорошо до ухода Марко Николича, а с приходом Маркуса начался спад. Из 12-и матчей чемпионата «красно-зеленые» выиграли три – ужасная статистика. Сейчас «Локо» идет в зоне стыков, а Маркус сидит без работы. Отсутствие спроса понятно: у Гисдоля нет мирового имени, спасла бы только работа в родном чемпионате. Однако и «Гамбург», и «Кельн» под его руководством стагнировали до подвала турнирной таблицы Бундеслиги. Хотя условной «Герте», «Штутгарту» или «Бохуму» он бы хуже не сделал.

Сандро Шварц

Финалист Кубка России долго обдумывал, стоит ли продлевать контракт с «Динамо». В Москве собрался многообещающий проект, но прогресс постепенно останавливался. Даже в напряженной ситуации весной Сандро доработал до конца сезона. Летом ушел в «Герту».

Берлинцы выступают в Бундеслиге чуть лучше «Шальке» и «Байера» и идут вне зоны стыков – на 14-м месте с 7 очками в 8 матчах. Боссы вряд ли расстроены такими результатами – коллектив прописался в этой части таблицы в последние сезоны. При этом «Герта» перестала проигрывать, в четырех последних турах набрала 6 очков. В ближайшем будущем можно рассчитывать на положительную динамику.

Марко Николич

Первая жертва немецкого вектора в «Локомотиве». При том, что клуб выдал впечатляющую весну-2021, с новыми боссами серб не мог ужиться – Рангник хотел поставить «своего» человека. Сербский наставник несильно скучает по работе и продолжает отдыхать от постоянного напряжения. Он мог найти работу летом – в России были варианты с ЦСКА , «Динамо», но они не являлись приоритетными. Марко смотрел в сторону Италии и Сербии. В родном чемпионате шли переговоры с «Партизаном» — это борьба за чемпионство и Кубок («Црвена Звезда» рассталась с тренером Станковичем – это должно было ослабить главного конкурента). Из Италии на него вышла «Парма».

Судя по всему, договориться так и не получилось – у Николича есть время оценить ситуацию, новые футбольные веяния и вернуться к работе с новыми силами.

Даниэль Фарке

Пока наше понимание класса немца ограничивается его работой в менхенгладбахской «Боруссии» и комментарием защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса:

Фарке? Вы знаете, думаю, что при нем «Краснодар» боролся бы с «Зенитом» за чемпионство. Это был бы самый сильный «Краснодар», у Фарке вообще другой менталитет, топ-специалист.

В стане южан немец работал 2 месяца, теперь возглавляет клуб из Менхенгладбаха. «Жеребята» не совершили прорыв в чемпионате, просто поднялись на 9-е место с прошлогоднего 10-го. Главная сенсация – ничья с «Баварией». Клубу не надо совмещать матчи Бундеслиги с еврокубками – это плюс для физической подготовленности. Пока остается ощущение, что «Краснодар» не упустил топ-тренера. Хотя держаться подальше от дна Бундеслиги – все равно, что бороться с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА .

Ивица Олич

Хорватский экс-«армеец» тренировал ЦСКА прямо перед приходом братьев Березуцких на тренерский мостик. Продолжению сотрудничества помешал конфликт с руководством. Ивица выбрал национальную команду, где работает ассистентом Златко Далича до сих пор.