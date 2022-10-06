Контракт Бензема автоматически продлится, если он выиграет «Золотой мяч»

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вчера, 21:57

Стал известен пункт в контракте нападающего с «Реалом».

Если француз выиграет «Золотой мяч» по итогам 2022 года, то его соглашение с мадридским клубом будет продлено автоматически до лета 2024 года. Данный пункт присутствует в текущей сделке форварда со «сливочными».

Нынешний контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.