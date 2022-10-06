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Контракт Бензема автоматически продлится, если он выиграет «Золотой мяч»

вчера, 21:57

Стал известен пункт в контракте нападающего Карима Бензема с «Реалом».

Если француз выиграет «Золотой мяч» по итогам 2022 года, то его соглашение с мадридским клубом будет продлено автоматически до лета 2024 года. Данный пункт присутствует в текущей сделке форварда со «сливочными».

Нынешний контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
256wzaebss24
256wzaebss24
сегодня в 12:23
Поздно, господа! И его время прошло!
112910415
112910415
сегодня в 06:42
дело выглядит предрешённым
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


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Triem
Triem
сегодня в 04:42
Только вот ЗМ не выигрывают. Его присуждают. Не всё зависит от Бензема.
амурец
амурец
сегодня в 00:52, ред.
Ну ЗМ Бензема заслужил и должен его получить, но ведь всякое может случиться в прошлом году ЗМ заслужил Левандовски а что получилось? Будем надеятся что в этом году ЗМ вручат по справедливости
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:24
Бензема заслужил и ЗМ и продление контракта со сливочными.
Он как Рауль, который пережил всех звёзд, играл всегда в основе, но испанец не получил, стал жертвой, а француз получит.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:33
Это все,как бы логично,что еще футболисту надо!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Это я и так знаю. Но к чему это все? ЗМ будет вручаться за сезон 21/22, а ЧМ идет в сезон 22/23. Поэтому неуместно тут что-то говорить о других претендентах.
Вангую, что Месси оставит всех вне удел на ЧМ, но это не будет поводом отдать ему ЗМ,т.к. по сезону будут и другие турниры, в которых может многое измениться.
А Бензима заслужено возьмет награду за сезон 21/22.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Ало проснись врученме ЗМ будет в октябре этого года, каеой чемпионат мира? Его вручат до чемпионата
Gahi
Gahi ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:44
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальную часть пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Учитывая что Норвегия не попала в финальную часть, а главным конкурентом кто может составить Бензема мог бы стать Холанд. А так у победителя Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021-2022 Карима Бензема есть хороший шанс с командой Чемпионов мира сборной Франции 2018 года повторить свой успех уже в Катаре и проявить себя с лучшей стороны. Удачи
Elliada
Elliada
вчера в 22:33
16 октября Эль Классико. 17 октября церемония вручения ЗМ.
shur
shur ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:18
...да, французы редко разочаровывают!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:17
Бензин ещё поиграет и без золотого мяча в Реале
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:17
Заслужил!!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:14
Такой Бензема минимум на 3года продлят без золотой мяч
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:12
При чем тут ЧМ? Это уже будет другой сезон
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:11
До продления осталось совсем чуть-чуть. Тут даже гадать не стоит, кто получит ЗМ
Elliada
Elliada
вчера в 22:06
Считай уже продлился. Конкурентов просто нет.
Gahi
Gahi
вчера в 22:01
Чемпионат мира расставит всех по своим местам. Удачи
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