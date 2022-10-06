Контракт Бензема автоматически продлится, если он выиграет «Золотой мяч»

Стал известен пункт в контракте нападающего Карима Бензема с «Реалом».
Если француз выиграет «Золотой мяч» по итогам 2022 года, то его соглашение с мадридским клубом будет продлено автоматически до лета 2024 года. Данный пункт присутствует в текущей сделке форварда со «сливочными».
Нынешний контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.
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Он как Рауль, который пережил всех звёзд, играл всегда в основе, но испанец не получил, стал жертвой, а француз получит.
Он как Рауль, который пережил всех звёзд, играл всегда в основе, но испанец не получил, стал жертвой, а француз получит.
Вангую, что Месси оставит всех вне удел на ЧМ, но это не будет поводом отдать ему ЗМ,т.к. по сезону будут и другие турниры, в которых может многое измениться.
А Бензима заслужено возьмет награду за сезон 21/22.
Вангую, что Месси оставит всех вне удел на ЧМ, но это не будет поводом отдать ему ЗМ,т.к. по сезону будут и другие турниры, в которых может многое измениться.
А Бензима заслужено возьмет награду за сезон 21/22.