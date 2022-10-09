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«Локомотив» не рассматривает варианты назначения Семина и Ротенберга

вчера, 19:18

Руководство московского «Локомотива» на данный момент не рассматривает вариант с назначением Юрия Семина на пост главного тренера, а Бориса Ротенберга — спортивным директором.

Изначально руководство не планировало увольнений. Томас Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение. Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.

На данный момент руководство не рассматривают вариант с Семиным и Ротенбергом. Пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко. Но до обсуждения условий стороны не доходили.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:30
Юран придет со дня на день
Ему не привыкать тренировать команды уровня ФНЛ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:13
Здравое решение. Тем более, Шпалыч свой "петушок" где-то потерял)))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:07, ред.
Цорно Чёрная метка для клубов, странно почему это не знали после Спартака, после прихода Цорна осталась выжженная земля
Boricku
Boricku
вчера в 21:47
БОбулю Смородскую играющим тренделем.
Capral
Capral
вчера в 21:02
Да ясно- Юран на подходе. Сёмину футбол по телевизору смотреть.
lotsman
lotsman
вчера в 20:59
Ну и зря. Лучших, на данный момент,они не найдут
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:06
Хоть меня поставь,из того состояния,в которое погрузила депо айнзацкоманда еврорейха,всё будет выглядеть прогрессом.
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 20:05
зря они не планируют приглашать академика и миллиардера
Сп62
Сп62
вчера в 20:02
Спешить не надо. А то получится из омута в омут.
monah-10
monah-10
вчера в 20:00
Чтобы Семина рассматривали, ему надо немецкий паспорт получить.
genirini
genirini
вчера в 19:54
не настолько обкакались считают в ЛОКО, чтобы приглашать Спасителя, зря...........
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:50
Зато,Кокорин гол забил!!!
pomor45
pomor45
вчера в 19:44
Процесс запущен настолько глубоко, что требует длительного времени очищения пердивом.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:35, ред.
Сейчас все будут только гадать и слушать каких то там источников.
Открыл оригинал и увидел это "сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией".
Да у нас сейчас вся страна знакомые с этой ситуацией и слушать таких источников себя не уважать.
Осталось подождать немного и мы всё узнаем, а деза типа этой ещё сто раз поменяется и будет пересказана на новый лад.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:23
Сёмин вряд ли потянет паровоз. Старенький уже...
Gahi
Gahi
вчера в 19:18
Главное чтобы вновь не совершить ошибку. Удачи
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