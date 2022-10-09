«Локомотив» не рассматривает варианты назначения Семина и Ротенберга

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вчера, 19:18

Руководство московского «Локомотива» на данный момент не рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера, а Бориса Ротенберга — спортивным директором.

Изначально руководство не планировало увольнений. Томас Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение. Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.

На данный момент руководство не рассматривают вариант с Семиным и Ротенбергом. Пока контакты были только с и . Но до обсуждения условий стороны не доходили.