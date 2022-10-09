«Локомотив» не рассматривает варианты назначения Семина и Ротенберга

Руководство московского «Локомотива» на данный момент не рассматривает вариант с назначением Юрия Семина на пост главного тренера, а Бориса Ротенберга — спортивным директором.
Изначально руководство не планировало увольнений. Томас Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение. Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.
На данный момент руководство не рассматривают вариант с Семиным и Ротенбергом. Пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко. Но до обсуждения условий стороны не доходили.
Ему не привыкать тренировать команды уровня ФНЛ
Ему не привыкать тренировать команды уровня ФНЛ
Открыл оригинал и увидел это "сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией".
Да у нас сейчас вся страна знакомые с этой ситуацией и слушать таких источников себя не уважать.
Осталось подождать немного и мы всё узнаем, а деза типа этой ещё сто раз поменяется и будет пересказана на новый лад.
Открыл оригинал и увидел это "сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией".
Да у нас сейчас вся страна знакомые с этой ситуацией и слушать таких источников себя не уважать.
Осталось подождать немного и мы всё узнаем, а деза типа этой ещё сто раз поменяется и будет пересказана на новый лад.