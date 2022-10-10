Невилл: «Клопп приехал в Англию играть в футбольный хэви-метал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Нынешняя ситуация в «Ливерпуле» – это временный спад или начало движения вниз? Думаю, в первом тайме, они неплохо ответили на сильный старт оппонента. Но второй тайм в исполнении «Ливерпуля» заставляет задуматься. Они не были похожи на самих себя.

Клопп должен переживать не только из-за игры команды с мячом во втором тайме, но и по причине действий без мяча, прессинга, попыток вернуть себе мяч. Юрген Клопп приехал в Англию играть в футбольный хэви-метал, но в матче с «Арсеналом» это звучало как обычная бас-гитара. Во втором тайме команда слабо себя показала. Будь я болельщиком, игроком или тренером «Ливерпуля», второй тайм в таком исполнении меня бы очень встревожил.