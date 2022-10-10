Невилл: «Клопп приехал в Англию играть в футбольный хэви-метал»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).
Нынешняя ситуация в «Ливерпуле» – это временный спад или начало движения вниз? Думаю, в первом тайме, они неплохо ответили на сильный старт оппонента. Но второй тайм в исполнении «Ливерпуля» заставляет задуматься. Они не были похожи на самих себя.
Клопп должен переживать не только из-за игры команды с мячом во втором тайме, но и по причине действий без мяча, прессинга, попыток вернуть себе мяч. Юрген Клопп приехал в Англию играть в футбольный хэви-метал, но в матче с «Арсеналом» это звучало как обычная бас-гитара. Во втором тайме команда слабо себя показала. Будь я болельщиком, игроком или тренером «Ливерпуля», второй тайм в таком исполнении меня бы очень встревожил.
Надо постараться зацепиться за один из английских кубков и взять второй трофей.
В зимнее ТО постараться приобрести толкового ПЗ, летом надо усилятся- обновлять состав, старая гвардия за 4-5 лет выиграла все трофеи плюс возраст 30+ ( Фирмино, Хендо, ВВД, Матип, Салах, Тьяго, Милнер, Фаб)
еще надо Обязательно избавиться от директора лазарета и его зама Окс и Кейта.
ЗАЧЕМ продали Минамино?!? лучше бы этих двух сбагрили
Надо постараться зацепиться за один из английских кубков и взять второй трофей.
В зимнее ТО постараться приобрести толкового ПЗ, летом надо усилятся- обновлять состав, старая гвардия за 4-5 лет выиграла все трофеи плюс возраст 30+ ( Фирмино, Хендо, ВВД, Матип, Салах, Тьяго, Милнер, Фаб)
еще надо Обязательно избавиться от директора лазарета и его зама Окс и Кейта.
ЗАЧЕМ продали Минамино?!? лучше бы этих двух сбагрили
Ну или напишет по собственному желанию
Ну или напишет по собственному желанию