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Невилл: «Клопп приехал в Англию играть в футбольный хэви-метал»

вчера, 23:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «Ливерпуля» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Нынешняя ситуация в «Ливерпуле» – это временный спад или начало движения вниз? Думаю, в первом тайме, они неплохо ответили на сильный старт оппонента. Но второй тайм в исполнении «Ливерпуля» заставляет задуматься. Они не были похожи на самих себя.

Клопп должен переживать не только из-за игры команды с мячом во втором тайме, но и по причине действий без мяча, прессинга, попыток вернуть себе мяч. Юрген Клопп приехал в Англию играть в футбольный хэви-метал, но в матче с «Арсеналом» это звучало как обычная бас-гитара. Во втором тайме команда слабо себя показала. Будь я болельщиком, игроком или тренером «Ливерпуля», второй тайм в таком исполнении меня бы очень встревожил.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 11:29
Клоппа либо уволят в этом сезоне, либо из-за уважения в выигранным трофеям уволят в следующем.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 09:30
сезон в АПЛ провален, в ЛЧ выйдут из группы, но с такой игрой дальше ловить нечего. Теперь можно играть спокойнее, без суеты

Надо постараться зацепиться за один из английских кубков и взять второй трофей.

В зимнее ТО постараться приобрести толкового ПЗ, летом надо усилятся- обновлять состав, старая гвардия за 4-5 лет выиграла все трофеи плюс возраст 30+ ( Фирмино, Хендо, ВВД, Матип, Салах, Тьяго, Милнер, Фаб)

еще надо Обязательно избавиться от директора лазарета и его зама Окс и Кейта.
ЗАЧЕМ продали Минамино?!? лучше бы этих двух сбагрили
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 06:56
Все это временно, Ливер станет на ноги.
zggbx63f3vb2
zggbx63f3vb2
сегодня в 06:33
Гарик походу хардрока переслушал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:21
Сравнение мне понравилось
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:35
В этом сезоне клопа уволят.
Ну или напишет по собственному желанию
92ew4az6erw2
92ew4az6erw2
вчера в 23:07
Клопп себя уже выжал
Гость
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