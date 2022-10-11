Алемани: «„Барселоне“ придётся сосредотачиваться на свободных агентах»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о трансферной политике клуба.

Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов. В этом году мы заключили контракты с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином. Думаю, подобные сделки ещe ожидают нас в будущем.