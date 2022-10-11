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Алемани: «„Барселоне“ придётся сосредотачиваться на свободных агентах»

вчера, 08:32

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о трансферной политике клуба.

Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов. В этом году мы заключили контракты с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином. Думаю, подобные сделки ещe ожидают нас в будущем.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:18
Барса этим живёт уже не один сезон.
Djorax
Djorax
вчера в 10:49
Им надо у Ювентуса с Баварией пару уроков взять))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:29
Эконом вариант в деле !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:10
Свободных агентов будет очень много.
Бoрат
Бoрат
вчера в 08:47
Думаю, не открою Америку, если скажу, что со свободными агентами тоже можно хитрить.
Ищешь подходящего игрока, у которого контракт заканчивается через 1-1.5г и договариваешься, чтобы он контракт не продлял со своим нынешним клубом. За определенные бонусы и гарантии , что ты его сам подпишешь, как только он освободится
Так делали многие даже не бедные и не кризисные клубы , из топ чемпионатов. Та же Бавария и не раз.
Так что Барселоне и подавно не зазорно
Бoрат
Бoрат
вчера в 08:42
Все , кто отписался ниже , только для статистики и баллов
Дежурные 3-4 слова, и ниочем
Как вы задолбали , хуже ботов
vegaqvs9cjbp
vegaqvs9cjbp
вчера в 08:39
Это лучше чем ничего
39hcs4ft2g57
39hcs4ft2g57
вчера в 08:36
Вполне рабочий вариант
Гость
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