Алемани: «„Барселоне“ придётся сосредотачиваться на свободных агентах»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о трансферной политике клуба.
Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов. В этом году мы заключили контракты с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином. Думаю, подобные сделки ещe ожидают нас в будущем.
Ищешь подходящего игрока, у которого контракт заканчивается через 1-1.5г и договариваешься, чтобы он контракт не продлял со своим нынешним клубом. За определенные бонусы и гарантии , что ты его сам подпишешь, как только он освободится
Так делали многие даже не бедные и не кризисные клубы , из топ чемпионатов. Та же Бавария и не раз.
Так что Барселоне и подавно не зазорно
Ищешь подходящего игрока, у которого контракт заканчивается через 1-1.5г и договариваешься, чтобы он контракт не продлял со своим нынешним клубом. За определенные бонусы и гарантии , что ты его сам подпишешь, как только он освободится
Так делали многие даже не бедные и не кризисные клубы , из топ чемпионатов. Та же Бавария и не раз.
Так что Барселоне и подавно не зазорно