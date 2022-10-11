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Буффон: «Надеюсь, что Дибала сможет сыграть на чемпионате мира»

сегодня, 00:50

Экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ромы» Пауло Дибале.

Могу лишь похвалить его за ту работу, которую он выполняет. В его качествах не приходится сомневаться. Ему нужен был новый вызов, и он выбрал интересное продолжение карьеры в «Роме». Он доволен собой, и я надеюсь, что он сможет сыграть на чемпионате мира.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
сегодня в 09:51
Имеете ввиду конкурс "Мания"?
https://www.soccer.ru/mania/17/score-prediction
wff3p7m2gnay
wff3p7m2gnay
сегодня в 08:46
Надо иметь такую надежду
ОПС
ОПС
сегодня в 08:38
Может все таки и сможет. Время покажет, хотя его мало.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:46
Если,Великий позволит!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:41
Если будет себя хорошо вести
shlomo
shlomo
сегодня в 07:40
До ЧМ осталось не так и много времени... главное чтобы травму не получил...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 07:24
Дорогая администрация! Вы можете помочь? Вот в чем вопрос: я участвовал в конкурсе, где ты угадал счеты матчей Лиги чемпионов, и у меня был линк. Если угадал - 10 баллов, если нет, то - 1, 4, 9 и т.п.

Если возможно, дайте этот линк снова, и я сохраню и не забуду.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:10
Мы тоже надеемся
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 06:52
Думаю он в форме, и будет играть.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:22, ред.
Я тоже надеюсь на то, что и Дибала и другие звезды будут в строю. Чем больше игроков высокого уровня на турнире, тем еще более привлекателен этот турнир
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:04
Жаль парня. Здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Если его туда возьмут...
7j2phjjk2zen
7j2phjjk2zen
сегодня в 01:56
Очень бы этого хотелось
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:40
Вот посадит Моуринью его на лавку...
fa5h9katdemb
fa5h9katdemb
сегодня в 01:33
А что он там делать будет?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:00
все возможно.
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