Буффон: «Надеюсь, что Дибала сможет сыграть на чемпионате мира»

Экс-вратарь «Ювентуса» поделился мнением о нападающем «Ромы» .

Могу лишь похвалить его за ту работу, которую он выполняет. В его качествах не приходится сомневаться. Ему нужен был новый вызов, и он выбрал интересное продолжение карьеры в «Роме». Он доволен собой, и я надеюсь, что он сможет сыграть на чемпионате мира.