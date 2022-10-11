Буффон: «Надеюсь, что Дибала сможет сыграть на чемпионате мира»

Экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ромы» Пауло Дибале.
Могу лишь похвалить его за ту работу, которую он выполняет. В его качествах не приходится сомневаться. Ему нужен был новый вызов, и он выбрал интересное продолжение карьеры в «Роме». Он доволен собой, и я надеюсь, что он сможет сыграть на чемпионате мира.
https://www.soccer.ru/mania/17/score-prediction
https://www.soccer.ru/mania/17/score-prediction
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Если возможно, дайте этот линк снова, и я сохраню и не забуду.