Игроки «Челси» перед матчами греют бутсы в микроволновой печи .

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вчера, 20:37

Футболисты «Челси» прогревают перед матчами свои бутсы, помещая их в микроволновую печь.

Печь находится в домашней раздевалке «Стэмфорд Бридж». Она оснащена таймером, который показывает, прогрелись ли бутсы до нужной температуры. Помимо этого, данное приспособление перевозят на клубном автобусе во время гостевых игр чемпионата Англии. Печь является важной частью подготовки к игре.

Данная методика делает бутсы более мягкими, гибкими и удобными. Эту процедуру в клубе стали проводить с сезона-2020/2021. В тот сезон «Челси» выиграл Лигу чемпионов.