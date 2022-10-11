Игроки «Челси» перед матчами греют бутсы в микроволновой печи .

Футболисты «Челси» прогревают перед матчами свои бутсы, помещая их в микроволновую печь.
Печь находится в домашней раздевалке «Стэмфорд Бридж». Она оснащена таймером, который показывает, прогрелись ли бутсы до нужной температуры. Помимо этого, данное приспособление перевозят на клубном автобусе во время гостевых игр чемпионата Англии. Печь является важной частью подготовки к игре.
Данная методика делает бутсы более мягкими, гибкими и удобными. Эту процедуру в клубе стали проводить с сезона-2020/2021. В тот сезон «Челси» выиграл Лигу чемпионов.
https://youtu.be/4WL0P7YBWXU
Есть идея
Может кто-то сделает статью на тему
Как игроки разных клубов необычно готовятся к матчам
Всякие хитрости, лайфхаки, традиции
Я бы с удовольствием прочитал
Есть идея
Может кто-то сделает статью на тему
Как игроки разных клубов необычно готовятся к матчам
Всякие хитрости, лайфхаки, традиции
Я бы с удовольствием прочитал
Сбой в системе !)
Сбой в системе !)