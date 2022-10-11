Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Игроки «Челси» перед матчами греют бутсы в микроволновой печи

вчера, 20:37

Футболисты «Челси» прогревают перед матчами свои бутсы, помещая их в микроволновую печь.

Печь находится в домашней раздевалке «Стэмфорд Бридж». Она оснащена таймером, который показывает, прогрелись ли бутсы до нужной температуры. Помимо этого, данное приспособление перевозят на клубном автобусе во время гостевых игр чемпионата Англии. Печь является важной частью подготовки к игре.

Данная методика делает бутсы более мягкими, гибкими и удобными. Эту процедуру в клубе стали проводить с сезона-2020/2021. В тот сезон «Челси» выиграл Лигу чемпионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Челси
Перевод с thesun.co.uk
После матчей АПЛ будут публиковать переговоры арбитров и ассистентов на VAR
02 августа
СлухиФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках во время мундиаля
09 июля
На матчах РПЛ в новом сезоне VAR не сможет чертить линии офсайда
07 июля
Как тестируют футболистов. Клопп издевается над игроками, Милнер – король выносливых
07 июляВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии4
ОфициальноНа ЧМ-2022 будет введена система полуавтоматического определения офсайда
01 июля
Романцев: «Радовался появлению VAR, но теперь понял, что это головная боль»
30 мая
Сортировать
Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 07:15
Таймер показывает время, а не температуру! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:44
Это метод Тухеля? )))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:56
Это не правда))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:12
Это не новинка в мире...уже много-много лет игроки пользовались прогревом/разогревом бутс перед матчами и тренировками
Futurista
Futurista
вчера в 21:10
Непозволительная роскошь в современных реалиях...английские бабушки в двух свитерах значит греются, а эти ногомячисты энергоёмкие приборы врубают с экзотическими целями)...

Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:00
Передержал чуток, наверное таймер накрылся...
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:53
Необычная новость, реальная интересная
Есть идея
Может кто-то сделает статью на тему
Как игроки разных клубов необычно готовятся к матчам
Всякие хитрости, лайфхаки, традиции
Я бы с удовольствием прочитал
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:50
Игроки «Челси» перед матчами греют бутсы в микроволновой печи .

Сбой в системе !)
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:42
так вот почему они выиграли)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 