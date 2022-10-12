Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аякс»

1665600018

вчера, 21:40

«Наполи» обыграл «Аякс» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано. На 16-й минуте Джакомо Распадори удвоил преимущество неаполитанского клуба. На 49-й минуте полузащитник «Аякса» Дэви Классен отыграл один мяч. На 62-й минуте полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия реализовал пенальти. На 83-й минуте нападающий «Аякса» Стевен Бергвейн также забил одиннадцатиметровый. На 90-й минуте точку в матче поставил гол форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Наполи» идёт на 1-м месте в группе А (12 очков), «Аякс» занимает 3-е место (3 очка).