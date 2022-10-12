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Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Аякс»

вчера, 21:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Наполи» обыграл «Аякс» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано. На 16-й минуте Джакомо Распадори удвоил преимущество неаполитанского клуба. На 49-й минуте полузащитник «Аякса» Дэви Классен отыграл один мяч. На 62-й минуте полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия реализовал пенальти. На 83-й минуте нападающий «Аякса» Стевен Бергвейн также забил одиннадцатиметровый. На 90-й минуте точку в матче поставил гол форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Наполи» идёт на 1-м месте в группе А (12 очков), «Аякс» занимает 3-е место (3 очка).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:36
Наполи смотрится очень мощно.
Gahi
Gahi
вчера в 23:20
Хвичи красавчик очень удачно вписался в команду, да и все в "Наполи" показывают игру атакующего футбола, который так нравиться всем болельщикам, независимо от клубных команд.
witynchik
witynchik
вчера в 22:49
Чемпионская игра по всем фронтам
Наполи сейчас мощный
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:48
хорошо играет Хвича - молодец!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:46
Приветствую! Они щас лучшие!
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:41
Здравствуй! Ну рано или поздно спад придет, но пока молодцы
vedevas_93
vedevas_93 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 22:40
это вряд ли, у наполи опыта нет двух игр, а мс как обычно проиграют самим себе
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:24
Не сдулись бы!
drug01
drug01
вчера в 22:21
Наш хвича молодец
Бoрат
Бoрат ответ vedevas_93 (раскрыть)
вчера в 22:21
А я хочу финал ЛЧ Манчестер Сити - Наполи
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 22:20
Только его гол?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:17
Не знаю что Лучиано сделал, но начало сезона Наполи проводит просто фантастически! Ни одного поражения в СерииА , ни одной осечки в ЛЧ! При всем этом и игру неаполитанцы показывают красивую! Молодцы что тут еще сказать! А Хвича умничка! Удачи тебе в Наполи!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:05
Грузин грузить по полной программе.
Молодец бычо.
Габарижубо кто болеть за Хвичу.🧐.
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 21:56
наполи - псж хочу и псж на выход))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:52
Вполне заслуженная победа Наполи. Подопечные Спаллетти были и мобильнее, и быстрее, и изобретательнее. Так что все по делу. В очередной раз порадовал Хвича, парень как будто не первый год играет за команду, взаимопонимание с партнерами на высоком уровне.
Болельщиков Наполи можно поздравить с выходом в плей офф.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:50
Хвича рулит!
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