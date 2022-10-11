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Башич и Савич намерены остаться в России

вчера, 15:18

Агент Асхат Идризович заявил, что последние события никак не повлияют на желание полузащитника «Торпедо» Игора Савича и хавбека «Оренбурга» Ивана Башича остаться в России.

«Башич и Савич останутся в России до истечения срока своих контрактов. Отъезд в их планы не входит, они счастливы в своих клубах», — заявил Идризович.

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Все комментарии
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
вчера в 19:22
Наша Россия такая, не надо уходить)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:44
Молодой Иван Башич (20 лет) перебрался в Оренбург летом этого года, а Игор Савич (22 года) вообще перешёл в московское Торпедо 8 сентября.
Так что они знали куда и зачем едут и с какой стати им сейчас делать ноги из России?
Зачем вообще подымать данную тему, тем более про молодых игроков? Надо наоборот их ограждать от ненужного ажиотажа.
У парней просто может не получиться и их могут отдать в аренду обратно на их Родину или ещё куда то, но те кто сейчас про них говорить хвалебные слова, будут говорить совсем другое. Ну, а если уйдут, то как говориться плакать не будем.
Дайте парням просто играть в футбол.
Я понимаю, что сейчас спорт и политика тесно связаны, точнее политика залезла в спорт по самые помидоры, но если честно уже надоело.
А тут на ровном месте создают шумиху.
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:33
Респект вам мужики....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Молодцы ребятушки.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:22
Яйца есть у мужиков
Гость
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