Башич и Савич намерены остаться в России

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вчера, 15:18

Агент Асхат Идризович заявил, что последние события никак не повлияют на желание полузащитника «Торпедо» и хавбека «Оренбурга» остаться в России.

«Башич и Савич останутся в России до истечения срока своих контрактов. Отъезд в их планы не входит, они счастливы в своих клубах», — заявил Идризович.