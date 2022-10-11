Башич и Савич намерены остаться в России

Агент Асхат Идризович заявил, что последние события никак не повлияют на желание полузащитника «Торпедо» Игора Савича и хавбека «Оренбурга» Ивана Башича остаться в России.
«Башич и Савич останутся в России до истечения срока своих контрактов. Отъезд в их планы не входит, они счастливы в своих клубах», — заявил Идризович.
Так что они знали куда и зачем едут и с какой стати им сейчас делать ноги из России?
Зачем вообще подымать данную тему, тем более про молодых игроков? Надо наоборот их ограждать от ненужного ажиотажа.
У парней просто может не получиться и их могут отдать в аренду обратно на их Родину или ещё куда то, но те кто сейчас про них говорить хвалебные слова, будут говорить совсем другое. Ну, а если уйдут, то как говориться плакать не будем.
Дайте парням просто играть в футбол.
Я понимаю, что сейчас спорт и политика тесно связаны, точнее политика залезла в спорт по самые помидоры, но если честно уже надоело.
А тут на ровном месте создают шумиху.
Так что они знали куда и зачем едут и с какой стати им сейчас делать ноги из России?
Зачем вообще подымать данную тему, тем более про молодых игроков? Надо наоборот их ограждать от ненужного ажиотажа.
У парней просто может не получиться и их могут отдать в аренду обратно на их Родину или ещё куда то, но те кто сейчас про них говорить хвалебные слова, будут говорить совсем другое. Ну, а если уйдут, то как говориться плакать не будем.
Дайте парням просто играть в футбол.
Я понимаю, что сейчас спорт и политика тесно связаны, точнее политика залезла в спорт по самые помидоры, но если честно уже надоело.
А тут на ровном месте создают шумиху.