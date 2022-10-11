Шкулетич готов вернуться в Россию

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вчера, 14:37

Агент Иван Аджич рассказал, что летом был интерес со стороны российских клубов к его клиенту . Сербский нападающий готов к переходу.

На данный момент Петар Шкулетич остается без клуба. Ранее в РПЛ он играл за «Локомотив».

«Думаю, Петар согласится принять предложение из России, но много зависит от города, в котором играет клуб, от условий контракта. На самом деле этим летом к нему был интерес из России, но это было не очень серьезно, эти варианты Петара не устроили. Однако он готов к переговорам», — сказал Аджич.