Шкулетич готов вернуться в Россию

Агент Иван Аджич рассказал, что летом был интерес со стороны российских клубов к его клиенту Петару Шкулетичу. Сербский нападающий готов к переходу.
На данный момент Петар Шкулетич остается без клуба. Ранее в РПЛ он играл за «Локомотив».
«Думаю, Петар согласится принять предложение из России, но много зависит от города, в котором играет клуб, от условий контракта. На самом деле этим летом к нему был интерес из России, но это было не очень серьезно, эти варианты Петара не устроили. Однако он готов к переговорам», — сказал Аджич.
Интересно кто к нему проявлял интерес? Не думаю, что кто то из серьёзных команд.
Интересно кто к нему проявлял интерес? Не думаю, что кто то из серьёзных команд.