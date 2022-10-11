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Шкулетич готов вернуться в Россию

вчера, 14:37

Агент Иван Аджич рассказал, что летом был интерес со стороны российских клубов к его клиенту Петару Шкулетичу. Сербский нападающий готов к переходу.

На данный момент Петар Шкулетич остается без клуба. Ранее в РПЛ он играл за «Локомотив».

«Думаю, Петар согласится принять предложение из России, но много зависит от города, в котором играет клуб, от условий контракта. На самом деле этим летом к нему был интерес из России, но это было не очень серьезно, эти варианты Петара не устроили. Однако он готов к переговорам», — сказал Аджич.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:09
Это был тихий ужас, а не игрок в составе Локо! У нас своих дров в избытке, зачем нам чужие?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:24
В Химки или Торпедо вполне подойдет, да и город подходящий.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:13
Помню такого игрока, если честно, то очень средненький.
Интересно кто к нему проявлял интерес? Не думаю, что кто то из серьёзных команд.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:12
Не помню его
wde6w9jjzwu3
wde6w9jjzwu3
вчера в 15:02
Давно пора сделать
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:45
И на кой он кому то! Лучше своих ставить
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 14:41
Кому нужно это полено? У нас своих достаточно.
ДСА
ДСА
вчера в 14:40
Деньги закончились, надо ехать на заработки.
Гость
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