Широков: «С августа Соболев вышел на высокий уровень игры»

Бывший футболист сборной России прокомментировал сравнение нападающего «Спартака» с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ , в Лиге чемпионов добавляет.

Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает.