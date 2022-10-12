Широков: «С августа Соболев вышел на высокий уровень игры»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет.
Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает.
Если не брать ужасный первый тайм с Крыльями, то в остальных матчах цифры довольно приличные были. Плюс 7 матчей кряду забивает - это говорит о многом.
Интересно, как Соболев проявит себя в дерби. Думаю, кто-то из ЦЗ будет играть против него персонально, тот же Роша.
Если не брать ужасный первый тайм с Крыльями, то в остальных матчах цифры довольно приличные были. Плюс 7 матчей кряду забивает - это говорит о многом.
Интересно, как Соболев проявит себя в дерби. Думаю, кто-то из ЦЗ будет играть против него персонально, тот же Роша.