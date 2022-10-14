Моуриньо: «Это хорошо, что всё зависит лишь от нас самих»

Главный тренер «Ромы» полагает, что его команда заслужила ничью в матче Лиги Европы против «Бетиса» (1:1).

Для нас это был матч на выбывание — проигрыш бы означал, что мы вылетели. После 45 минут уступать со счетом 0:1 — это напряжение, которое нельзя почувствовать в обычном матче чемпионата. Со всеми проблемами, травмами, дисквалификациями, усталостью, игрой против команды, которая может выпустить 8 новых игроков, по сравнению с составом на прошлую встречу. Наша воля помогла нам улучшить игру во втором тайме.

Несомненно, мы заслужили ничью. Если бы нам для того, чтобы остаться в турнире, была нужна только победа, то в последние 10-15 минут нам хватило бы качества для того, чтобы рискнуть. Но сегодня нам было необходимо сыграть более вдумчиво. В последние 10-15 минут мы неплохо контролировали игру, что и позволило нам остаться на плаву. Впереди у нас две игры, каждая из которых для нас судьбоносна, необходимо побеждать. Не будет победы — мы вылетим. Но это хорошо, что все зависит лишь от нас самих.