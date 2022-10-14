Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2022/2023

Моуриньо: «Это хорошо, что всё зависит лишь от нас самих»

вчера, 10:07
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо полагает, что его команда заслужила ничью в матче Лиги Европы против «Бетиса» (1:1).

Для нас это был матч на выбывание — проигрыш бы означал, что мы вылетели. После 45 минут уступать со счетом 0:1 — это напряжение, которое нельзя почувствовать в обычном матче чемпионата. Со всеми проблемами, травмами, дисквалификациями, усталостью, игрой против команды, которая может выпустить 8 новых игроков, по сравнению с составом на прошлую встречу. Наша воля помогла нам улучшить игру во втором тайме.

Несомненно, мы заслужили ничью. Если бы нам для того, чтобы остаться в турнире, была нужна только победа, то в последние 10-15 минут нам хватило бы качества для того, чтобы рискнуть. Но сегодня нам было необходимо сыграть более вдумчиво. В последние 10-15 минут мы неплохо контролировали игру, что и позволило нам остаться на плаву. Впереди у нас две игры, каждая из которых для нас судьбоносна, необходимо побеждать. Не будет победы — мы вылетим. Но это хорошо, что все зависит лишь от нас самих.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Барбоза: «После декабря Дзюба будет играть за „Адану Демирспор“»
Сегодня, 15:00
Каррера: «Селихов — второй вратарь России после Сафонова»
Сегодня, 14:27
Камоцци: «„Спартак“ находится в чемпионской гонке»
Сегодня, 12:44
Рианчо: «Я не понимаю, зачем „Спартак“ продлил контракт с Селиховым»
Сегодня, 12:33
Эвра: «Мы должны отдать должное тен Хагу»
Сегодня, 11:45
Тен Хаг: «Рэшфорд должен поработать над результативностью»
Сегодня, 10:24
Все комментарии
mqdh9hfh25pz
mqdh9hfh25pz
вчера в 10:39
Моуриньо сказал нас?
drug01
drug01
вчера в 10:15
Боевая ничья
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 