Скоулз — о победе МЮ над «Омонией»: «Это справедливый итог»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу «красных дьяволов» над «Омонией».

Это справедливый итог, поскольку «Манчестер Юнайтед» в обеих играх доминировал. Фрэнсис Узохо несколько раз неплохо спас, но все же в этом нет ничего такого, что можно увидеть в Лиге чемпионов. У «Юнайтед» было более чем достаточно голевых моментов, просто в этом матче не шло завершение атак.