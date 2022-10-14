Скоулз — о победе МЮ над «Омонией»: «Это справедливый итог»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на победу «красных дьяволов» над «Омонией».
Это справедливый итог, поскольку «Манчестер Юнайтед» в обеих играх доминировал. Фрэнсис Узохо несколько раз неплохо спас, но все же в этом нет ничего такого, что можно увидеть в Лиге чемпионов. У «Юнайтед» было более чем достаточно голевых моментов, просто в этом матче не шло завершение атак.
Не шло? От кого там идти-то, когда в атаке бегают косой Раш и этот с Португалии?
Не шло? От кого там идти-то, когда в атаке бегают косой Раш и этот с Португалии?