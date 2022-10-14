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Скоулз — о победе МЮ над «Омонией»: «Это справедливый итог»

вчера, 10:09
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)ОмонияМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отреагировал на победу «красных дьяволов» над «Омонией».

Это справедливый итог, поскольку «Манчестер Юнайтед» в обеих играх доминировал. Фрэнсис Узохо несколько раз неплохо спас, но все же в этом нет ничего такого, что можно увидеть в Лиге чемпионов. У «Юнайтед» было более чем достаточно голевых моментов, просто в этом матче не шло завершение атак.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:49
"...просто в этом матче не шло завершение атак..."

Не шло? От кого там идти-то, когда в атаке бегают косой Раш и этот с Португалии?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:29
Опустилися,ниже плинтуса,дома,против Омонии!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:22
Раньше после таких побед было бы стыдно, а сейчас радость, будто Лигу Чемпионов выиграли.
hev4u9pr9jwu
hev4u9pr9jwu
вчера в 10:15
еще бы, что бы вы писали если бы МЮ не выиграл...
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