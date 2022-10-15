Худяков: «„Локомотив“ на пути к выздоровлению»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал победу над «Торпедо» в 13-м туре РПЛ (1:0).
«После этой победы над „Торпедо“ (1:0) атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому все нормально», – сказал Худяков.
У команды даже ещё нет главного тренера, а уже такие выводы. У Локомотива сейчас начнётся большая реконструкция и кто, и как будет проходить этот процесс будет зависеть выздоровление . Локомотиву 🚂 в первую очередь требуется качественный менеджерский состав и конечно же тренерский штаб для выполнения определённых задач руководства клуба. Желательно сосредоточиться на специалистов связанных с Локомотивом, так сказать патриотами клуба , бывшими игроками и работниками клубной структуры. Ну и конечно нужно дать время всей этой команде для выстраивания всего цикла оздоровления. В любом случае для РПЛ, Локомотив 🚂 это неотъемлемая часть и должна бороться за самые высокие места. Я думаю всё должно получиться и Локомотив будет как и прежде радовать своих болельщиков красивой игрой .
Удачи вам Паровозники . Всем Добра !
У команды даже ещё нет главного тренера, а уже такие выводы. У Локомотива сейчас начнётся большая реконструкция и кто, и как будет проходить этот процесс будет зависеть выздоровление . Локомотиву 🚂 в первую очередь требуется качественный менеджерский состав и конечно же тренерский штаб для выполнения определённых задач руководства клуба. Желательно сосредоточиться на специалистов связанных с Локомотивом, так сказать патриотами клуба , бывшими игроками и работниками клубной структуры. Ну и конечно нужно дать время всей этой команде для выстраивания всего цикла оздоровления. В любом случае для РПЛ, Локомотив 🚂 это неотъемлемая часть и должна бороться за самые высокие места. Я думаю всё должно получиться и Локомотив будет как и прежде радовать своих болельщиков красивой игрой .
Удачи вам Паровозники . Всем Добра !