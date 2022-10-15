Худяков: «„Локомотив“ на пути к выздоровлению»

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вчера, 19:59

Вратарь «Локомотива» прокомментировал победу над «Торпедо» в 13-м туре РПЛ (1:0).

«После этой победы над „Торпедо“ (1:0) атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому все нормально», – сказал Худяков.