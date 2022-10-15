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Худяков: «„Локомотив“ на пути к выздоровлению»

вчера, 19:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал победу над «Торпедо» в 13-м туре РПЛ (1:0).

«После этой победы над „Торпедо“ (1:0) атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому все нормально», – сказал Худяков.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:39
Что-то рановато о выздоровлении. Лечащего врача ещё не назначили).
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:07
Всему своё время.
makkie
makkie
вчера в 21:05
Что-то раньше игроки Локо не особо свою работу выполняли.
Да и Худяков в воротах стоял, что сейчас 40-летний Гильерме снова вернулся в раму )))
drug01
drug01
вчера в 21:03
Стоп кран подняли
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:28
слили немцев и вернули работающие бей беги, умно
Futurista
Futurista
вчера в 20:27
"Больного" перевели из реанимации в общую палату)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26
Один матч с Торпедо ни о чём ещё не говорит.
У команды даже ещё нет главного тренера, а уже такие выводы. У Локомотива сейчас начнётся большая реконструкция и кто, и как будет проходить этот процесс будет зависеть выздоровление . Локомотиву 🚂 в первую очередь требуется качественный менеджерский состав и конечно же тренерский штаб для выполнения определённых задач руководства клуба. Желательно сосредоточиться на специалистов связанных с Локомотивом, так сказать патриотами клуба , бывшими игроками и работниками клубной структуры. Ну и конечно нужно дать время всей этой команде для выстраивания всего цикла оздоровления. В любом случае для РПЛ, Локомотив 🚂 это неотъемлемая часть и должна бороться за самые высокие места. Я думаю всё должно получиться и Локомотив будет как и прежде радовать своих болельщиков красивой игрой .
Удачи вам Паровозники . Всем Добра !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:11
Полтора года разрушали и столько же будут строить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:02
Кашлять ещё точно не перестали.
Гость
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