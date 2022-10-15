Булыкин: «В первом тайме „Торпедо“ выглядел лучше»

Экс-форвард «Локомотива» прокомментировал победу железнодорожников над «Торпедо».

На результат повлияла смена руководства и тренерского штаба. «Локомотив» вышел в экспериментальном составе, многие лидеры появились на поле в конце игры. В первом тайме «Торпедо» выглядел лучше, имел моменты, чтобы забить, но не воспользовался своими шансами.

Во втором тайме «Локомотив» голом перевернул всю игру, хоть он был и не совсем логичный. Сейчас самое главное — почувствовать уверенность и найти оптимальные взаимодействия для результата. Самое важное для команды — результат и набор очков, а не наигрывание связок на будущее.