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Булыкин: «В первом тайме „Торпедо“ выглядел лучше»

вчера, 16:53
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу железнодорожников над «Торпедо».

На результат повлияла смена руководства и тренерского штаба. «Локомотив» вышел в экспериментальном составе, многие лидеры появились на поле в конце игры. В первом тайме «Торпедо» выглядел лучше, имел моменты, чтобы забить, но не воспользовался своими шансами.

Во втором тайме «Локомотив» голом перевернул всю игру, хоть он был и не совсем логичный. Сейчас самое главное — почувствовать уверенность и найти оптимальные взаимодействия для результата. Самое важное для команды — результат и набор очков, а не наигрывание связок на будущее.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:17
Нет. В меню был другой напиток ...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:17
Сам Боярский подавал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:10
В перерыве в ВИПложе подали Балтику 9-ку??
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:08, ред.
Вот в каком мире живёт Булыкин я уже давно отказываюсь понимать.
Я его охарактеризовал бы одним словом "Флюгер".
Он то одно говорит, то другое. Уж больно часто он своё мнение меняет.
Хотя он и железнодорожник, но такое поведение и высказывания не внушают доверия.
Вот сейчас он говорит, что победа это заслуга смены руководства и тренерского штаба.
Это точно?
Я понимаю если сейчас выиграли бы Зенит, то тогда я сам подписался бы под этими словами, но победили Торпедо, а это самая худшая команда чемпионата. Даже Факел выглядит лучше. Победа Торпедо над ЦСКА не должна вводит в заблуждения весь футбольный мир, чёрный день бывает у каждой команды, даже у грандов мирового футбола.
Посмотрите на состав Торпедо, это состав для первой лиги, но не как не для РПЛ.
Но Локо сейчас в таком состоянии, что даже победа над такой командой за праздник!!!
Состав у Локо приличный и если посмотреть правде в глаза, то для борьбы за призовые места. Но надо было так команду убить...
Было видно желание, но игроки тупо не понимают друг друга.
Так, что работы предстоит очень много. Да Локо не вылетит, но и в верхней части не будет, максимум в середине таблицы.
Ну и конечно надежда на кубок, время есть.
Всем болелам Локо терпения и ещё раз терпения.
Гость
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