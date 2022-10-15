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Гогниев: «В „Химках“ идёт становление команды»

вчера, 17:16
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Спартак Гогниев высказался о возможной отставке с поста главного тренера «Химок».

Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Факелом» (0:0).

Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов вообще нет, они выполнили все, что мы планировали. Единственное, что не зашло с реализацией. Это все надо тренировать. Отношение правильное у ребят, настрой был. Вроде 0:0, но игра была захватывающая. Мы двигаемся дальше. Мы понимаем наше положение, что мы не выигрываем. Но происходит становление команды. Видно, что команда хотела выиграть, но не получилось.

У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному. Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков и работать сними каждый божий день. Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны. Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится. Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет. Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимания.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:07
а кто следующий будет ставить команду????
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:57
"...Только пришел в команду – сразу на выход..." Главное, не ошибиться в выборе
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:22
Руководство Химок грамотно поступили.
Они решили не дожидаться, а сразу пригласили тренера для первой лиги. Пусть лучше сразу начнёт команду строить, ещё с РПЛ.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:21
Твоё время заканчивается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:18
К ФНЛу будут готовы...
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