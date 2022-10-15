Гогниев: «В „Химках“ идёт становление команды»

высказался о возможной отставке с поста главного тренера «Химок».

Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с «Факелом» (0:0).

Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов вообще нет, они выполнили все, что мы планировали. Единственное, что не зашло с реализацией. Это все надо тренировать. Отношение правильное у ребят, настрой был. Вроде 0:0, но игра была захватывающая. Мы двигаемся дальше. Мы понимаем наше положение, что мы не выигрываем. Но происходит становление команды. Видно, что команда хотела выиграть, но не получилось.

У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному. Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков и работать сними каждый божий день. Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны. Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится. Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет. Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимания.