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Гладилин против того, чтобы «Спартак» покупал легионеров

вчера, 18:57

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что новому спортивному директору клуба Полу Эшуорту поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.

Сейчас у «Спартака» хорошая команда, если они купят троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас, ведь новичкам определенно точно будут давать игровое время, для этого их и купят. Мы года два в еврокубках играть еще точно не будем, для чего покупать троих легионеров? Брать просто для усиления? Какая в этом цель? Занять третье место? Ладно бы, если бы это сделали конкретно под реальную борьбу за титул. А если они подпишут перспективных российских игроков, то я только за. Можно тогда усилить вообще любую линию. Но если придут иностранцы и займут места наших молодых ребят, которые сейчас начали получать игровую практику, то это неправильно. Наша молодежь может набраться опыта за этот год и вырасти в мастерстве.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:30
Пол Эшуорт:" Гладилин? Нет, не знаю такого." Я к тому, что иностранцы в руководстве команды зачастую видали советы от ветеранов на одном соответствующем месте. Недавний пример - наш многострадальный Локомотив. Да и Спартаку досталось от немца--проходимца.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:10
По мнению Гладилина...купив 3-х легионеров Спартак может занять 3-е место....
И почему то не говорит на какое место рассчитывает без приобретения легов...

Моё мнение....глядя на селекцию - покупать легионеров не надо...
Ибо лотерейный билет типа Промеса всё равно навряд ли выпадет....ибо на 10 импортных покупок Тиля-Крала-Роши-Кейт - приходится лишь один Квинси.....и то не факт что сработает...
А усиления Соболевыми-Зиньковскими реально дают эффект...
Поэтому обратить взор на поиск отечественной молодёжи может и впрямь не худший совет....
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:58
Скорее всего второе. Смотря на легионеров, будучи в запасе, многому не научишься.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:08
Пусть своих выращивают
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:35
Из ТВ их тоже надо убрать. Слишком уж эти западные мухи засидели наши телеки.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:48
Не все против этого!
makkie
makkie
вчера в 20:34
Спартак побеждает и с 10-ю россиянами в основе.
Но качественные легионеры типа Промеса всё равно нужны. Команда должна прогрессировать, а рядом с мастерами и свои ребята растут быстрее.
Весной ждём возвращения в строй Мозеса и Мартинса.
ABir
ABir
вчера в 19:34
Прав ветеран на 100%. Но кто-то живет на то, что продаёт и покупает игроков.
Futurista
Futurista
вчера в 19:27, ред.
Сегодняшние перспективные российские футболисты еврокубки до конца своей карьеры теперь будут смотреть по телевизору...личное мнение...буду рад ошибиться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:25
Логика в сказанном есть, это долна касаться всех клубов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:16
Своего рода импортозамещение!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:04
Он имеет право
cska1948
cska1948
вчера в 19:03
Сколько лет, просто, кричали о том, что наша молодёжь сидя в глубоком запасе, набирается опыта. и мастерства глядя на игру легов. И вдруг разворот на 180 градусов. Оказывается, леги ТОРМОЗЯТ развитие нашей молодёжи. Интересно, надолго прозрели или до того, как наши клубы вернут в еврокубки?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:58
А ты кто такой что бы Спартаку запрещать?
Гость
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