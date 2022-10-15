Гладилин против того, чтобы «Спартак» покупал легионеров

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что новому спортивному директору клуба поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.

Сейчас у «Спартака» хорошая команда, если они купят троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас, ведь новичкам определенно точно будут давать игровое время, для этого их и купят. Мы года два в еврокубках играть еще точно не будем, для чего покупать троих легионеров? Брать просто для усиления? Какая в этом цель? Занять третье место? Ладно бы, если бы это сделали конкретно под реальную борьбу за титул. А если они подпишут перспективных российских игроков, то я только за. Можно тогда усилить вообще любую линию. Но если придут иностранцы и займут места наших молодых ребят, которые сейчас начали получать игровую практику, то это неправильно. Наша молодежь может набраться опыта за этот год и вырасти в мастерстве.