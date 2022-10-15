Гладилин против того, чтобы «Спартак» покупал легионеров

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что новому спортивному директору клуба Полу Эшуорту поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.
Сейчас у «Спартака» хорошая команда, если они купят троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас, ведь новичкам определенно точно будут давать игровое время, для этого их и купят. Мы года два в еврокубках играть еще точно не будем, для чего покупать троих легионеров? Брать просто для усиления? Какая в этом цель? Занять третье место? Ладно бы, если бы это сделали конкретно под реальную борьбу за титул. А если они подпишут перспективных российских игроков, то я только за. Можно тогда усилить вообще любую линию. Но если придут иностранцы и займут места наших молодых ребят, которые сейчас начали получать игровую практику, то это неправильно. Наша молодежь может набраться опыта за этот год и вырасти в мастерстве.
И почему то не говорит на какое место рассчитывает без приобретения легов...
Моё мнение....глядя на селекцию - покупать легионеров не надо...
Ибо лотерейный билет типа Промеса всё равно навряд ли выпадет....ибо на 10 импортных покупок Тиля-Крала-Роши-Кейт - приходится лишь один Квинси.....и то не факт что сработает...
А усиления Соболевыми-Зиньковскими реально дают эффект...
Поэтому обратить взор на поиск отечественной молодёжи может и впрямь не худший совет....
И почему то не говорит на какое место рассчитывает без приобретения легов...
Моё мнение....глядя на селекцию - покупать легионеров не надо...
Ибо лотерейный билет типа Промеса всё равно навряд ли выпадет....ибо на 10 импортных покупок Тиля-Крала-Роши-Кейт - приходится лишь один Квинси.....и то не факт что сработает...
А усиления Соболевыми-Зиньковскими реально дают эффект...
Поэтому обратить взор на поиск отечественной молодёжи может и впрямь не худший совет....
Но качественные легионеры типа Промеса всё равно нужны. Команда должна прогрессировать, а рядом с мастерами и свои ребята растут быстрее.
Весной ждём возвращения в строй Мозеса и Мартинса.
Но качественные легионеры типа Промеса всё равно нужны. Команда должна прогрессировать, а рядом с мастерами и свои ребята растут быстрее.
Весной ждём возвращения в строй Мозеса и Мартинса.