Актёр Баринов больше не собирается болеть за «Локомотив»

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вчера, 17:41

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча «Локомотива» с «Торпедо» (1:0).

«Игра скучная, но Игнатьев отдал неплохой пас пяткой. Вот это запомнилось. Однако комментировать результат этого матча я не хочу. Не собираюсь больше болеть за такой „Локомотив“. Леонченко остался. Что нужно было еще сделать — сжечь стадион, чтобы его уволили? Что он еще должен был сделать? Клуб создавался в любви к спорту, к футболу, на понимании, создавалась целая семья из всех, кто там работал и из болельщиков тоже. А сейчас туда пришли люди, которым клуб до одного места. Для них это просто бизнес-проект. Когда объявили, что они собираются выращивать молодых футболистов и продавать, их уже тогда нужно было гнать из клуба. Что это за разговоры такие? Эти немцы словно пришли на ферму и захотели выращивать поросят. И что у них получилось? Сёмину нужно было дать время, чтобы он смог воспитать смену. Но нет! Пришли варяги в клуб и начали гробить его. А кто такой Плутник и за какие заслуги его нужно было ставить на такую должность? Хотят поменять тренера и уже уволили Циннбауэра? Менять нужно тех, кто меняет!» — сказал Баринов.