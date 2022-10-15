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Актёр Баринов больше не собирается болеть за «Локомотив»

вчера, 17:41
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча «Локомотива» с «Торпедо» (1:0).

«Игра скучная, но Игнатьев отдал неплохой пас пяткой. Вот это запомнилось. Однако комментировать результат этого матча я не хочу. Не собираюсь больше болеть за такой „Локомотив“. Леонченко остался. Что нужно было еще сделать — сжечь стадион, чтобы его уволили? Что он еще должен был сделать? Клуб создавался в любви к спорту, к футболу, на понимании, создавалась целая семья из всех, кто там работал и из болельщиков тоже. А сейчас туда пришли люди, которым клуб до одного места. Для них это просто бизнес-проект. Когда объявили, что они собираются выращивать молодых футболистов и продавать, их уже тогда нужно было гнать из клуба. Что это за разговоры такие? Эти немцы словно пришли на ферму и захотели выращивать поросят. И что у них получилось? Сёмину нужно было дать время, чтобы он смог воспитать смену. Но нет! Пришли варяги в клуб и начали гробить его. А кто такой Плутник и за какие заслуги его нужно было ставить на такую должность? Хотят поменять тренера и уже уволили Циннбауэра? Менять нужно тех, кто меняет!» — сказал Баринов.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:33
"Не собираюсь больше болеть за такой „Локомотив“."(с)
Название поста малость не соответствует сути высказывания Баринова. Не так ли?
CTePx
CTePx
сегодня в 00:25
Правильно сказал, не в бровь, а вглаз!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:42
Про Мишу писАл то же самое.
Но сейчас речь не про него...
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:09
Ничего не рухнет
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:53
То есть "преданным" болельщикам как Боярский представился шанс переобуться!
Ну супер болельщики, врагу не пожелаешь!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:49, ред.
Просто там вторая фотка не прошла. ниже полный вариант.

Опа и фраза навсегда уже как зашквар звучит!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:47



Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:47
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:44
9 июня 2018
Победитель Кубка России по футболу клуб "Тосно" прекратил свое существование..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:41
Болеть за Тосно?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40
Давай к нам...Валера..!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:36
Зато у Зенита самые преданные болельщики!!!

Михаил Боярский: «Лучше буду болеть за «Тосно», чем за «Зенит»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Грош цена такому болельщику...
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:08
А причём здесь Спартак?
Валерий Александрович, что сказал, что он сейчас будет выбирать клуб за который он будет болеть?
Уважаемый человек на эмоциях сказал, что не собирается болеть за такой „Локомотив“. Убитый Плутником и Цорном и Ко. но их убрали, а гадюка Леонченко ещё пока в клубе.
В таком возрасте уже не меняют своего мнения, он всегда был и останется легендарным болельщиком Локо!!! И тем более не будет переобуваться.
Так, что надо думать, где и что говорить!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:02
Единую Россию туда, сразу поднимутся.
112910415
112910415
вчера в 18:01
пройдёт время ... болельщик вернётся !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:59
Не советую Баринову менять Локо на спартак, разочаруется сразу после первого матча.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:50
Плутник от слова плут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
Прав Валерий Александрович! Варяги мля(((
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:43
Это эмоции, Валерий Александрович ещё отойдёт.
Но сейчас его можно понять.
Гость
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