Актёр Баринов больше не собирается болеть за «Локомотив»

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча «Локомотива» с «Торпедо» (1:0).
«Игра скучная, но Игнатьев отдал неплохой пас пяткой. Вот это запомнилось. Однако комментировать результат этого матча я не хочу. Не собираюсь больше болеть за такой „Локомотив“. Леонченко остался. Что нужно было еще сделать — сжечь стадион, чтобы его уволили? Что он еще должен был сделать? Клуб создавался в любви к спорту, к футболу, на понимании, создавалась целая семья из всех, кто там работал и из болельщиков тоже. А сейчас туда пришли люди, которым клуб до одного места. Для них это просто бизнес-проект. Когда объявили, что они собираются выращивать молодых футболистов и продавать, их уже тогда нужно было гнать из клуба. Что это за разговоры такие? Эти немцы словно пришли на ферму и захотели выращивать поросят. И что у них получилось? Сёмину нужно было дать время, чтобы он смог воспитать смену. Но нет! Пришли варяги в клуб и начали гробить его. А кто такой Плутник и за какие заслуги его нужно было ставить на такую должность? Хотят поменять тренера и уже уволили Циннбауэра? Менять нужно тех, кто меняет!» — сказал Баринов.
Название поста малость не соответствует сути высказывания Баринова. Не так ли?
Название поста малость не соответствует сути высказывания Баринова. Не так ли?
Но сейчас речь не про него...
Но сейчас речь не про него...
Ну супер болельщики, врагу не пожелаешь!!!
Ну супер болельщики, врагу не пожелаешь!!!
Опа и фраза навсегда уже как зашквар звучит!!!
Опа и фраза навсегда уже как зашквар звучит!!!
Вы ж привыкли....
Любая проблема в своих клубах...сразу на Зенит ссылаться...
Удобно..??
Вы ж привыкли....
Любая проблема в своих клубах...сразу на Зенит ссылаться...
Удобно..??
Победитель Кубка России по футболу клуб "Тосно" прекратил свое существование..
Победитель Кубка России по футболу клуб "Тосно" прекратил свое существование..
Михаил Боярский: «Лучше буду болеть за «Тосно», чем за «Зенит»
Михаил Боярский: «Лучше буду болеть за «Тосно», чем за «Зенит»
Валерий Александрович, что сказал, что он сейчас будет выбирать клуб за который он будет болеть?
Уважаемый человек на эмоциях сказал, что не собирается болеть за такой „Локомотив“. Убитый Плутником и Цорном и Ко. но их убрали, а гадюка Леонченко ещё пока в клубе.
В таком возрасте уже не меняют своего мнения, он всегда был и останется легендарным болельщиком Локо!!! И тем более не будет переобуваться.
Так, что надо думать, где и что говорить!
Валерий Александрович, что сказал, что он сейчас будет выбирать клуб за который он будет болеть?
Уважаемый человек на эмоциях сказал, что не собирается болеть за такой „Локомотив“. Убитый Плутником и Цорном и Ко. но их убрали, а гадюка Леонченко ещё пока в клубе.
В таком возрасте уже не меняют своего мнения, он всегда был и останется легендарным болельщиком Локо!!! И тем более не будет переобуваться.
Так, что надо думать, где и что говорить!
Но сейчас его можно понять.
Но сейчас его можно понять.