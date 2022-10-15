Каррера: «Селихов — второй вратарь России после Сафонова»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал продление контракта с вратарём Александром Селиховым.
Руководство «Спартака» — огромные молодцы, что продлили контракт с Александром Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.
После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень. Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова.
Нам то зачем это знать...
Петржела и Массимо могли бы обменяться телефонами и переписываться.....
Нам то зачем это знать...
Петржела и Массимо могли бы обменяться телефонами и переписываться.....
Селихов хороший вратарь, но далеко не первый и не второй. Ну может быть с натяжкой в пятёрку входит.
Селихов хороший вратарь, но далеко не первый и не второй. Ну может быть с натяжкой в пятёрку входит.