Каррера: «Селихов — второй вратарь России после Сафонова»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал продление контракта с вратарём .

Руководство «Спартака» — огромные молодцы, что продлили контракт с Александром Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.

После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень. Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова.