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Каррера: «Селихов — второй вратарь России после Сафонова»

вчера, 14:27

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал продление контракта с вратарём Александром Селиховым.

Руководство «Спартака» — огромные молодцы, что продлили контракт с Александром Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.

После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень. Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова.

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Все комментарии
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 18:19
Подлиза) На хрена нам Петржела, если есть Каррера?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:59
Всяк кулик своё....ну и так далее...
Нам то зачем это знать...
Петржела и Массимо могли бы обменяться телефонами и переписываться.....
sten312
sten312
вчера в 16:58
Селихов очень вместительный вратарь семь в него входит и еще место остается.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:12
Удивлён, что Каррера про Сафонова вспомнил.
Селихов хороший вратарь, но далеко не первый и не второй. Ну может быть с натяжкой в пятёрку входит.
Boricku
Boricku
вчера в 15:27
Всё равно бомбардье из фиалок любому забьёт из этих .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:05
Массимо поставил Игоря и Ивана на один уровень
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:03
Каррера не прав, Дырфонов очень слабый вратарь
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:53
Каррера прав!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:52
а первый же Акинфеев
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:41
Массимо кто то наврал что Акинфеев карьеру завершил ????
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:40
А кто определил, что Сафонов первый, хотя им там из Италии лучше видно.
shlomo
shlomo
вчера в 14:32
Думаю, что вот с ним я соглашусь в отличии от Рианчо
Гость
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