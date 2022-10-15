Камоцци: «„Спартак“ находится в чемпионской гонке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Дерби — это всегда особенные матчи. Здесь не нужно просто играть, их нужно выигрывать. Надеюсь, «Спартак» сумеет это сделать. Находится ли «Спартак» в чемпионской гонке? Да.