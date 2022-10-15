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Камоцци: «„Спартак“ находится в чемпионской гонке»

вчера, 12:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:00 Не начался

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Дерби — это всегда особенные матчи. Здесь не нужно просто играть, их нужно выигрывать. Надеюсь, «Спартак» сумеет это сделать. Находится ли «Спартак» в чемпионской гонке? Да.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59, ред.
Респект...за тонкий итальянский юмор...
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:55
Пока Спартак находится в гонке за серебряными медалями ЧР.
Включится ли Спартак в чемпионскую гонку или нет - покажут итоговые результаты 1-го круга.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:54
ЦСКА сделайте им больно что бы всякие кареры и камоцци уже закрыли бы ротики
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:10
Урал выиграл три последних игры, так же как и Спартак, он находится в чемпионской гонке? Да!
Спартак выиграет в этом году ЛЧ? Да!
А чемпионат мира Спартак выиграет? Да!
Izmar
Izmar
вчера в 13:44
Объективно сейчас ЦСКА сильнее и организованнее спартака. Не победить ЦСКА сможет только из-за своего настроя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:02
Начинается, может сразу на трон посадить спартак.
shlomo
shlomo
вчера в 12:55
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