Камоцци: «„Спартак“ находится в чемпионской гонке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
Дерби — это всегда особенные матчи. Здесь не нужно просто играть, их нужно выигрывать. Надеюсь, «Спартак» сумеет это сделать. Находится ли «Спартак» в чемпионской гонке? Да.
Включится ли Спартак в чемпионскую гонку или нет - покажут итоговые результаты 1-го круга.
Включится ли Спартак в чемпионскую гонку или нет - покажут итоговые результаты 1-го круга.
Спартак выиграет в этом году ЛЧ? Да!
А чемпионат мира Спартак выиграет? Да!
Спартак выиграет в этом году ЛЧ? Да!
А чемпионат мира Спартак выиграет? Да!