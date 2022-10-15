Агент Барбоза: «После декабря Дзюба будет играть за „Адану Демирспор“»

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о ситуации нападающего в «Адане Демирспор».

Сейчас идет процесс адаптации Артема в команде. Пока еще рано делать какие-то выводы, Дзюба потихоньку привыкает к новым условиям, так бывает со всеми иностранцами.

Хороший футболист сможет играть в любой системе, а Дзюба талантлив. Так что нет никаких сомнений, что дальше он будет играть. Я думаю, что у него все будет нормально, нужно просто немного подождать — примерно до декабря-января. К этому времени он полностью освоится и будет играть великолепно, как в «Зените». Нужно понимать, что Артем не проходил предсезонную подготовку, маленькое количество игрового времени может быть связано с тем, что сейчас он набирает форму. По своему опыту могу сказать, что у тех, кто не прошел предсезонку, всегда есть большие трудности. Артему надо набрать кондиции, почувствовать ритм и голы придут.