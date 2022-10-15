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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Агент Барбоза: «После декабря Дзюба будет играть за „Адану Демирспор“»

вчера, 15:00

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о ситуации нападающего Артема Дзюбы в «Адане Демирспор».

Сейчас идет процесс адаптации Артема в команде. Пока еще рано делать какие-то выводы, Дзюба потихоньку привыкает к новым условиям, так бывает со всеми иностранцами.

Хороший футболист сможет играть в любой системе, а Дзюба талантлив. Так что нет никаких сомнений, что дальше он будет играть. Я думаю, что у него все будет нормально, нужно просто немного подождать — примерно до декабря-января. К этому времени он полностью освоится и будет играть великолепно, как в «Зените». Нужно понимать, что Артем не проходил предсезонную подготовку, маленькое количество игрового времени может быть связано с тем, что сейчас он набирает форму. По своему опыту могу сказать, что у тех, кто не прошел предсезонку, всегда есть большие трудности. Артему надо набрать кондиции, почувствовать ритм и голы придут.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:06
в 2024-м его выберут лучшим игроком !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:32
Ну и правильно...
Торопиться не стоит...
Парень молодой...плюс минус полсезона - не важно....
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:28
Короче, сейчас надр...ся играть и будет в составе)
35nwwcsf7dhw
35nwwcsf7dhw
вчера в 16:02
Время все покажет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:25
Гоняют турки рукоблуда как бобика.
ДСА
ДСА
вчера в 15:16
Похоже в состав он не попадает ..
Гость
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