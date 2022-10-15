Рианчо: «Я не понимаю, зачем „Спартак“ продлил контракт с Селиховым»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.
Я не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Александром Селиховым. При мне этот вратарь вечно был травмирован, да и сейчас он часто получает повреждения.
Что при мне, что при Абаскале, не могу даже вспомнить ни одного матча, где бы сыграл Селихов. Если «красно-белые» хотят стабильности во вратарской линии, то в старте стоит выпускать Александра Максименко.
И косячил Максименко немало из-за этого, особенно на выходах...
Это сейчас он в отличной форме, и "школу" вроде немного подтянул (подсказали над чем работать). Но о стабильности и надёжности его, говорить пока рано.
Поэтому Селихов очень важен для Спартака, главное чтобы не травмировался больше.
Ведь, Селихов - талантище! Просто ещё до конца не раскрыл свой потенциал из-за частых травм...
И косячил Максименко немало из-за этого, особенно на выходах...
Это сейчас он в отличной форме, и "школу" вроде немного подтянул (подсказали над чем работать). Но о стабильности и надёжности его, говорить пока рано.
Поэтому Селихов очень важен для Спартака, главное чтобы не травмировался больше.
Ведь, Селихов - талантище! Просто ещё до конца не раскрыл свой потенциал из-за частых травм...