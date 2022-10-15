Рианчо: «Я не понимаю, зачем „Спартак“ продлил контракт с Селиховым»

Бывший тренер «Спартака» высказался о продлении контракта с вратарём .

Я не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Александром Селиховым. При мне этот вратарь вечно был травмирован, да и сейчас он часто получает повреждения.

Что при мне, что при Абаскале, не могу даже вспомнить ни одного матча, где бы сыграл Селихов. Если «красно-белые» хотят стабильности во вратарской линии, то в старте стоит выпускать Александра Максименко.