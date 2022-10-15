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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Рианчо: «Я не понимаю, зачем „Спартак“ продлил контракт с Селиховым»

вчера, 12:33

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.

Я не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с Александром Селиховым. При мне этот вратарь вечно был травмирован, да и сейчас он часто получает повреждения.

Что при мне, что при Абаскале, не могу даже вспомнить ни одного матча, где бы сыграл Селихов. Если «красно-белые» хотят стабильности во вратарской линии, то в старте стоит выпускать Александра Максименко.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:31
Селихов играет постоянно ...
эксперт об этом не знает ...
но мнение-то имеет !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:13
Селихов и Максименко достойны играть в Спартаке, за ними бы ещё номер 7 закрепить.
Zak11
Zak11
вчера в 14:00
Рианчо совсем поплыл. Кто вообще у него интервью берёт?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:55
Мне Рианчо Петржелу напоминает! Один трёп безмозглый!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:47
Безмозглый Рауль ...)...поэтому он только и пишет , а не занимается тренерской деятельностью
makkie
makkie
вчера в 13:30
Солнечный дядька этот Рианчо.
Вообще-то Селихов практически во всех матчах РПЛ этого сезона отыграл. Странно что Рианчо настолько не следит за командой, что не замечает очевидного.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:24, ред.
У Максименко вратарская школа слабее намного чем у Селихова.
И косячил Максименко немало из-за этого, особенно на выходах...
Это сейчас он в отличной форме, и "школу" вроде немного подтянул (подсказали над чем работать). Но о стабильности и надёжности его, говорить пока рано.
Поэтому Селихов очень важен для Спартака, главное чтобы не травмировался больше.
Ведь, Селихов - талантище! Просто ещё до конца не раскрыл свой потенциал из-за частых травм...
ДСА
ДСА
вчера в 13:15
Селихов точно надёжнее Максименко.
shlomo
shlomo
вчера в 12:46
А я пожалуй не соглашусь с Раулем.... Селихов отличный кипер и то что продлили это только в + Спартаку ( главное чтобы опять не травмировался надолго). Никогда не забуду два взятых пенальти в той самой группе Лиге Европы. А то что мало играл, то травмы, травмы... И неоправданная упёртость тренеров в веру Максименко. Надеюсь всё это уже в безвозратном прошлом. Поэтому, потенциально его уровень гораздо выше чем сейчас, он много еще чего не достиг в мастерстве и в будущем это абсолютно топ вратарь (опять таки если не будет снова травм).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:39
Не твоё дело
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:37
вот правильные слова
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