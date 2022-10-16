Ловрен рассказал, почему «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома

Защитник «Зенита» ответил на вопрос, почему питерский клуб в гостях играет менее результативно, чем дома.

Хороший вопрос, тем более я тоже периодически спрашиваю себя об этом. Мое мнение, «Зенит» порой теряет внимание, фокус при завершении атак. Порой мы немного самоуверенны, что гол дастся нам легко, и это совершенно точно нам мешает. Бывает, команда начинает глубоко садиться в оборону, потом долго из нее выходит, теряя драгоценные минуты. В такие моменты нам нужно вспоминать свои «домашние» ощущения, когда мы выходим на поле «Газпром Арены» в стремлении порадовать своих болельщиков хорошей игрой и результатом.