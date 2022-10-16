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Ловрен рассказал, почему «Зенит» в гостях играет хуже, чем дома

вчера, 12:05

Защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос, почему питерский клуб в гостях играет менее результативно, чем дома.

Хороший вопрос, тем более я тоже периодически спрашиваю себя об этом. Мое мнение, «Зенит» порой теряет внимание, фокус при завершении атак. Порой мы немного самоуверенны, что гол дастся нам легко, и это совершенно точно нам мешает. Бывает, команда начинает глубоко садиться в оборону, потом долго из нее выходит, теряя драгоценные минуты. В такие моменты нам нужно вспоминать свои «домашние» ощущения, когда мы выходим на поле «Газпром Арены» в стремлении порадовать своих болельщиков хорошей игрой и результатом.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:42
.
Futurista
Futurista
вчера в 12:38, ред.
В гостях Зенит теряет фокус?)...ну да все "фокусы" доступны на своём поле)...и главный фокусник как правило на трибуне...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:07
Практически у всех команд это прослеживается.
q9da76b563qy
q9da76b563qy
вчера в 12:07
Дома стены помогают
Гость
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