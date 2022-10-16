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Хаджи рассчитывает на победу «Спартака» над ЦСКА

вчера, 11:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Думаю, что игра будет открытая: «Спартак» и ЦСКА не играют в закрытый футбол. Так что будет интересно. Мое мнение, нападение у «красно‑белых» более техничное, более агрессивное на данный момент. Любой нападающий у команды может сейчас забить. И даже не один, а два мяча. Мне кажется, что в «Спартаке» сейчас складывается хорошая обстановка.

В общем, есть предпосылки к победе. Конечно, не с разгромным счетом, но думаю, что в два мяча мы должны победить. Сохраним ли свои ворота в неприкосновенности? Не люблю пропущенные голы. Тем более сейчас с Селиховым новый контракт подписали, и он должен быть на кураже. Не хотелось бы пропускать мячи. Но в принципе сейчас у нас более‑менее стабилизировалась защита. Конечно, в ЦСКА Чалов разыгрался, но, мое мнение, наше нападение посильнее.

В общем, надеюсь на 2:0 в нашу пользу, хотя 3:1 — тоже красиво. Буду надеяться на хороший результат.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:19
Александр Хаджи : "Не люблю пропущенные голы"

...какой интересный подход к футболу...
...остальные то просто обожают пропускать....
isamsn
isamsn
вчера в 12:11
Фантазёр...
ffs8rmzpd3yy
ffs8rmzpd3yy
вчера в 11:22
желание есть желание, а исход на поле...
Гость
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