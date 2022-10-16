Хаджи рассчитывает на победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Думаю, что игра будет открытая: «Спартак» и ЦСКА не играют в закрытый футбол. Так что будет интересно. Мое мнение, нападение у «красно‑белых» более техничное, более агрессивное на данный момент. Любой нападающий у команды может сейчас забить. И даже не один, а два мяча. Мне кажется, что в «Спартаке» сейчас складывается хорошая обстановка.

В общем, есть предпосылки к победе. Конечно, не с разгромным счетом, но думаю, что в два мяча мы должны победить. Сохраним ли свои ворота в неприкосновенности? Не люблю пропущенные голы. Тем более сейчас с Селиховым новый контракт подписали, и он должен быть на кураже. Не хотелось бы пропускать мячи. Но в принципе сейчас у нас более‑менее стабилизировалась защита. Конечно, в ЦСКА Чалов разыгрался, но, мое мнение, наше нападение посильнее.

В общем, надеюсь на 2:0 в нашу пользу, хотя 3:1 — тоже красиво. Буду надеяться на хороший результат.