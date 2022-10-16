Гильерме: «Обещаю болельщикам, что завершу карьеру в „Локомотиве“»

Вратарь «Локомотива» Гильерме заявил, что намерен завершить карьеру в составе «железнодорожников».
Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть — всё зависит от здоровья. У меня еще два года контракта — посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.
Могу ли пообещать болельщикам, что завершу карьеру в «Локомотиве»? Да. Я к этому иду — это моя мечта.
Завершил ли я карьеру в сборной России? Нет, еще рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду.
Так же не удивлюсь, что после завершении карьеры Гиля останется в Локо тренером вратарей, ну или ещё на какой должности.
То, что он профессионал до мозга костей это известно, но он ещё и как человек хороший и характер у него гибкий, как раз для работы с молодыми.
Так же не удивлюсь, что после завершении карьеры Гиля останется в Локо тренером вратарей, ну или ещё на какой должности.
То, что он профессионал до мозга костей это известно, но он ещё и как человек хороший и характер у него гибкий, как раз для работы с молодыми.