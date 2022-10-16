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Гильерме: «Обещаю болельщикам, что завершу карьеру в „Локомотиве“»

вчера, 11:01

Вратарь «Локомотива» Гильерме заявил, что намерен завершить карьеру в составе «железнодорожников».

Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть — всё зависит от здоровья. У меня еще два года контракта — посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.

Могу ли пообещать болельщикам, что завершу карьеру в «Локомотиве»? Да. Я к этому иду — это моя мечта.

Завершил ли я карьеру в сборной России? Нет, еще рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:22
Только удачи такому человеку!!! Уже Легенда клуба!
makkie
makkie ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 16:31
Ну Свинов изначально приходил третьим вратарём.
Шансы ему давали на сборах несколько раз. Видимо, не убедил. А ты думал, что он сходу основным вратарём будет? Пусть у вас спокойно играет, ему практика нужна. Тот же Максименко опытнее Свинова по меркам РПЛ, а играет только в Кубке.
Бoрат
Бoрат ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:57
Со Сви́новым вы поступили по-свински
Переманили, а шансов не дали
Поэтому я уверен , что больше он к вам не вернётся
Насчёт вратарей Химок и Крыльев возможно ты и прав, не особо слежу за их составами
makkie
makkie ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 14:47
А что, в Химках и Крыльях нет основных вратарей?
Свинов так-то Спартаку принадлежит!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Гильермо не раз были предложения уйти из Локо в тот же Зенит и Спартак, но он предан одному клубу и хочет закончить карьеру именно в Локо.
Даже сейчас когда делают ставку на молодого и перспективного Худякова, он не истерит, не ставит какие либо условия и не ищет себе другой клуб, а наоборот помогает молодому вратарю.
Почему верность одному клубу у вас воспринимается тем, что другим они не нужны? Разве можно в этом к примеру обвинить того же Акинфеева?
Или у вас в Питере верность исчисляется круглой суммой в контракте?
Хотя да верные ребята даже гражданство готовы принять лишь бы было места для других легионеров.
Бoрат
Бoрат ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:15
У Факела есть Сви́нов
Его ведь брали даже в великий спартак
Так что для Факела это отличный вариант на ближайшие годы
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 14:11
Я даже заметил по поведению Гили, что он к Даниилу по отечески, без всякой ревности, наоборот помогает ему во всём.
Так же не удивлюсь, что после завершении карьеры Гиля останется в Локо тренером вратарей, ну или ещё на какой должности.
То, что он профессионал до мозга костей это известно, но он ещё и как человек хороший и характер у него гибкий, как раз для работы с молодыми.
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:59
Я думал это анонс на завтра!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:50
А че не в Реале ?
амурец
амурец
вчера в 13:33
Гиля в Локо и должен закончить
makkie
makkie ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 13:30
То есть свой Факел ты в расчёт не берёшь?
Оно и понятно - топ-клуб )))
Бoрат
Бoрат
вчера в 13:07
Юрий Сенатов 1
Зря ты так говоришь
Думаю в условных Торпедо, Химках, Урале, Оренбурге и Крылышках он вполне мог бы играть ещё лет пять
CTePx
CTePx ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:04
Да, и сейчас взращивает новую будущую Легенду - Худякова)
Видел как после матча, Даниил выбежал к Гиле и стал с ним обниматься, прям видно что они друг друга любят и уважают!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:34
Достойно сказал , но придет ещё один цорн не дай Бог и придется уйти
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:23
au6apj9qz9s4
au6apj9qz9s4
вчера в 11:15
посмотрим, удачи во всем...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:06
Гиля уже стал легендой Локо.
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