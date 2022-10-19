Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Первая лига 2022/2023

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев прооперирован

19 октября 2022, 16:09

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Леон Мусаев перенёс операцию.

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, получивший травму 25 сентября в матче с «Шинником», успешно прооперирован в Мюнхене. Футболисту была проведена пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Сейчас Леон находится в расположении «Рубина» и проходит реабилитацию с медицинским штабом клуба. О сроках возвращения игрока в общую группу будет сообщено позже.

Леон, здоровья и скорейшего возвращения на поле!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛитвинов пропустит 2 недели
19 октября
Ивану Игнатьеву предстоит пройти МРТ
18 октября
Иван Игнатьев получил травму в матче против «Химок»
18 октября
Безуглов: «Лечение Дивеева идет по плану»
17 октября
Осинькин: «Ежов не любит получать травмы. Быстро лечится»
16 октября
Антон Миранчук может сыграть против «Торпедо»
15 октября
Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
19 октября в 16:45
Здоровья!
shlomo
shlomo
19 октября в 16:40
Здоровья и не спешить на поле
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 16:15
Скорейшего выздоравления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 