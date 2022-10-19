Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев прооперирован

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник перенёс операцию.

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, получивший травму 25 сентября в матче с «Шинником», успешно прооперирован в Мюнхене. Футболисту была проведена пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Сейчас Леон находится в расположении «Рубина» и проходит реабилитацию с медицинским штабом клуба. О сроках возвращения игрока в общую группу будет сообщено позже.

Леон, здоровья и скорейшего возвращения на поле!