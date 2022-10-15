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Антон Миранчук может сыграть против «Торпедо»

вчера, 10:53
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Антон Миранчук может сыграть в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

Антон Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов.

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Все комментарии
CTePx
CTePx
вчера в 13:33
В принципе это отличная новость, более умным пасом если кто и обладает из российских игроков, это разве только его брат, Алексей.
Антоха вперед! Локо вперед! Разгромим черно -белое $@&!
ОПС
ОПС
вчера в 12:08
Значит так тому и быть.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:35
Если бы написали, что против Торпедо может сыграть Алексей Миранчук. вот это была бы новость. А так ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
Ну и что?
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