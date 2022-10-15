Антон Миранчук может сыграть против «Торпедо»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Антон Миранчук может сыграть в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо».
Антон Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов.
Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Антон Миранчук может сыграть в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо».
Антон Миранчук приступил к тренировкам и может быть задействован в матче по решению тренерского и медицинского штабов.
Антоха вперед! Локо вперед! Разгромим черно -белое $@&!
Антоха вперед! Локо вперед! Разгромим черно -белое $@&!