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Гол Мерино помог «Реалу Сосьедад» переиграть «Мальорку»

19 октября 2022, 23:11
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:0).

Микель Мерино отметился забитым мячом на 4-й минуте.

После матча «бело-голубые» идут на 3-м месте (22 балла), «островитяне» занимают 15-ю строчку (9 пунктов).

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:47, ред.
Вот и отлично,главное победа.
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