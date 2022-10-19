Гол Мерино помог «Реалу Сосьедад» переиграть «Мальорку»

«Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:0).
Микель Мерино отметился забитым мячом на 4-й минуте.
После матча «бело-голубые» идут на 3-м месте (22 балла), «островитяне» занимают 15-ю строчку (9 пунктов).
|Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
|Матч завершен
«Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:0).
Микель Мерино отметился забитым мячом на 4-й минуте.
После матча «бело-голубые» идут на 3-м месте (22 балла), «островитяне» занимают 15-ю строчку (9 пунктов).