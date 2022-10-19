«Факел» уступил «Спартаку» в Кубке России

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19 октября 2022, 20:04

«Факел» уступил «Спартаку» в матче Кубка России (1:2).

Счет открыл Николай Рассказов на 45+3-й минуте. Удвоил преимущество москвичей на 51-й Шамар Николсон. У хозяев отличился голом Максим Максимов на 77-й минуте.

После матча «Спартак» лидирует в таблице группы В (12 очков), «Факел» занимает последнее место (0 пунктов).