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«Факел» уступил «Спартаку» в Кубке России

19 октября 2022, 20:04
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Факел» уступил «Спартаку» в матче Кубка России (1:2).

Счет открыл Николай Рассказов на 45+3-й минуте. Удвоил преимущество москвичей на 51-й Шамар Николсон. У хозяев отличился голом Максим Максимов на 77-й минуте.

После матча «Спартак» лидирует в таблице группы В (12 очков), «Факел» занимает последнее место (0 пунктов).

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:29
И выиграли и не послал никто...двойная радость))
112910415
112910415
вчера в 07:44
Спартак пока в порядке.
Мевлю надо куда-то трудоустраивать.
и для Рыбуса тоже присматривать место.
Little Caprice
Little Caprice
19 октября в 23:45
8 побед подряд в Кубке. Побеждены ЦСКА, Зенит и Динамо. 21:3 разница.
BLUM
BLUM
19 октября в 23:19, ред.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    19 октября в 22:49, ред.
    Больше турниров...больших...и не очень....
    Чтоб всем титулов хватило....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 октября в 22:13
    Всё по ранжирам...
    Аспект
    Аспект ответ протон (раскрыть)
    19 октября в 22:03
    Чисто для мебели (я уже говорил ранее, что это слово на белорусский язык переводится как мэбля, вызывая соответствующую ассоциацию).
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    19 октября в 21:56
    Сегодня вроде ныне вторник
    Весь день чесался мой пятак
    С обедни в хлам ужрался дворник
    А после выиграл Спартак ......


    С победой соратники !!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    19 октября в 21:53
    Без неожиданностей. С победой КБ!
    нечитайло
    нечитайло
    19 октября в 21:46
    Удачно финишировать
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 октября в 21:30
      lotsman
      lotsman
      19 октября в 21:29
      Спартачей с победой. Хорошо сыграли.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      19 октября в 21:18
      Этого и следовало ожидать.
      ABir
      ABir
      19 октября в 21:06
      Не на минуту не сомневался, что Спартак победит. Давно забытое чувство уверенности в победу возвращается. Даже, как-то не много не достаёт адреналина, когда всегда в конце нервотрёпка и отсутствие уверенности в победе
      Lu4nik
      Lu4nik ответ makkie (раскрыть)
      19 октября в 20:59
      все скажет игра с ЗаПитером.. а Чернову все-таки повезло: воронежец неопытный, мог рухнуть, как подкошенный, и это был бы пендель((((
      Сп62
      Сп62 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      19 октября в 20:56, ред.
      Давно нужно было сосватать, на мой взгляд, Гоцука. И рост есть, и перспектива.
      Ironigor
      Ironigor
      19 октября в 20:56
      Всё было предсказуемо.
      dok66
      dok66
      19 октября в 20:51
      Спартачей с победой .
      Zawazizo
      Zawazizo
      19 октября в 20:43
      Они играли прекрасно.
      протон
      протон
      19 октября в 20:32
      Просто зачем брали Мевлю
      makkie
      makkie
      19 октября в 20:30
      Хороший матч, заслуженная победа!
      Спартак обеспечил себе участие в плей-офф Кубка. Осталось понять, удержим 1-е место в группе или нет?

      Что по матчу:

      1) В первом тайме была равная игра. Факел не выкатил автобус, а играл на встречных курсах и пару раз угрожал воротам Максименко. Можно сказать, что гол Рассказова в раздевалку оказался очень кстати. Гол, кстати, чистый - повторы это показали.
      2) Во втором тайме забили быстрый 2-й мяч, а дальше играли по счёту. А потом вышел Мевля... уже сейчас понятно, что это ошибочный трансфер. То ли он растренирован, то ли это его уровень, то ли хочет насолить Спартаку - но по факту в двух матчах две ошибки от него. Хорошо, что сегодня на результат не повлияло.
      3) Не понравилось, что Факел завёлся и начал лупить по ногам спартаковцев направо-налево. Не красиво!
      4) Абаскаль выпустил резервистов, что логично. Были опасения за центр поля, поскольку там вышли Пруцев и молодой Зорин. Но в целом ребята справились. Факел особо не лез через центр, а где лез - страховали ЦЗ.
      5) Выделил бы игру Маслова и Чернова - сыграли здорово. Зиньковский тоже был активным, но порой передерживал мяч. Тем не менее, в очередной раз отметился голевым действием. Это радует!

      Факелу удачи и набрать хоть какие-то очки в группе. Им это по силам!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      19 октября в 20:23
      "...зимой нужно искать топового центрального и левого защитника..."

      Лет 12 эта проблема в Спартаке!
      7sqbnet4tdwq
      7sqbnet4tdwq
      19 октября в 20:22
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987
        19 октября в 20:14, ред.
        спасибо Рыбусу и Мевли за эти незабываемые мгновения в Спартаке и до свидания! зимой нужно искать топового центрального и левого защитника...попробовать начать тихие переговоры с Сафоновым, Матвей как мы видим далеко не без греха, но вратарскую позицию в Спартаке нужно усилить. как вариант поменять местами зимой Максименко и Свинова🤔
        Gelious
        Gelious ответ Zak11 (раскрыть)
        19 октября в 20:14
        Так это ж корректная формулировка. Вы перепутали с "оступился", мне кажется
        Zak11
        Zak11
        19 октября в 20:09
        Всмысле Факел уступил? Должен был побеждать по мнению админа?) А вообще беспокойная концовка. В плане возможных травм и очередного тупого привоза потенциального Мевли. После пенальти Факел завёлся, но когда времени оставалось мало - начали психовать. Надо было в футбол играть, а не в ноги шипами.
        ZIBO rock
        ZIBO rock
        19 октября в 20:09, ред.
        С победой, Спартачи! Примечательно что в нынешнем сезоне обыграть Факел на их поле смогли только Спартак (дважды) и Крылья в кубке! Все остальные (включая Зенит) в Воронеже стабильно теряют очки!
        Futurista
        Futurista
        19 октября в 20:06
        Уступают место в автобусе)...Спартак победил Факел...с Победой...
        КЭТиК
        КЭТиК
        19 октября в 20:05
        Хоть тут Зенит можно по носу треснуть
        Гость
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