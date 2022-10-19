«Факел» уступил «Спартаку» в Кубке России

«Факел» уступил «Спартаку» в матче Кубка России (1:2).
Счет открыл Николай Рассказов на 45+3-й минуте. Удвоил преимущество москвичей на 51-й Шамар Николсон. У хозяев отличился голом Максим Максимов на 77-й минуте.
После матча «Спартак» лидирует в таблице группы В (12 очков), «Факел» занимает последнее место (0 пунктов).
Спартак обеспечил себе участие в плей-офф Кубка. Осталось понять, удержим 1-е место в группе или нет?
Что по матчу:
1) В первом тайме была равная игра. Факел не выкатил автобус, а играл на встречных курсах и пару раз угрожал воротам Максименко. Можно сказать, что гол Рассказова в раздевалку оказался очень кстати. Гол, кстати, чистый - повторы это показали.
2) Во втором тайме забили быстрый 2-й мяч, а дальше играли по счёту. А потом вышел Мевля... уже сейчас понятно, что это ошибочный трансфер. То ли он растренирован, то ли это его уровень, то ли хочет насолить Спартаку - но по факту в двух матчах две ошибки от него. Хорошо, что сегодня на результат не повлияло.
3) Не понравилось, что Факел завёлся и начал лупить по ногам спартаковцев направо-налево. Не красиво!
4) Абаскаль выпустил резервистов, что логично. Были опасения за центр поля, поскольку там вышли Пруцев и молодой Зорин. Но в целом ребята справились. Факел особо не лез через центр, а где лез - страховали ЦЗ.
5) Выделил бы игру Маслова и Чернова - сыграли здорово. Зиньковский тоже был активным, но порой передерживал мяч. Тем не менее, в очередной раз отметился голевым действием. Это радует!
Факелу удачи и набрать хоть какие-то очки в группе. Им это по силам!
Спартак обеспечил себе участие в плей-офф Кубка. Осталось понять, удержим 1-е место в группе или нет?
Что по матчу:
1) В первом тайме была равная игра. Факел не выкатил автобус, а играл на встречных курсах и пару раз угрожал воротам Максименко. Можно сказать, что гол Рассказова в раздевалку оказался очень кстати. Гол, кстати, чистый - повторы это показали.
2) Во втором тайме забили быстрый 2-й мяч, а дальше играли по счёту. А потом вышел Мевля... уже сейчас понятно, что это ошибочный трансфер. То ли он растренирован, то ли это его уровень, то ли хочет насолить Спартаку - но по факту в двух матчах две ошибки от него. Хорошо, что сегодня на результат не повлияло.
3) Не понравилось, что Факел завёлся и начал лупить по ногам спартаковцев направо-налево. Не красиво!
4) Абаскаль выпустил резервистов, что логично. Были опасения за центр поля, поскольку там вышли Пруцев и молодой Зорин. Но в целом ребята справились. Факел особо не лез через центр, а где лез - страховали ЦЗ.
5) Выделил бы игру Маслова и Чернова - сыграли здорово. Зиньковский тоже был активным, но порой передерживал мяч. Тем не менее, в очередной раз отметился голевым действием. Это радует!
Факелу удачи и набрать хоть какие-то очки в группе. Им это по силам!