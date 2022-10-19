ЦСКА минимально уступил «Торпедо» в Кубке России

ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Гол с пенальти забил Марио Чурич на 11-й минуте.
ЦСКА лидирует в группе D (9 очков), «Торпедо» занимает 3-е место (6 баллов).
ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Гол с пенальти забил Марио Чурич на 11-й минуте.
ЦСКА лидирует в группе D (9 очков), «Торпедо» занимает 3-е место (6 баллов).
ЦСКА разочарование 😞. У меня этот вопрос тянется с тех пор когда ЦСКА подписал контракт с тогда ещё игроком Сочи, Антоном Забалотным . Зачем ??? Заплатить за него огромный куш, да ещё и зарплата почти в полтора ляма 💰 💰 💰 в год зарплата. Совершенно бесполезное приобретение в игре и большая нагрузка в финансовой ведомости клуба. На эти деньги 💰 💰 💰 , можно было приобрести вагон и две тележки игроков с латинской Америки , Сербии или стран Скандинавии. Который год руководство клуба ждёт от него каких-то проблесков в игре . А ведь он игрок атаки, голеодор. Это штучный товар, и он должен быть качественным и приносить очки в копилку команды. А от него нет вообще никакой пользы , КПД = 0 . Не может не только забить, так он ещё и проигрывает в борьбе с защитниками соперников, имея такие габариты и физические данные. ЦСКА просто необходимо приобрести игрока ценра атаки и наконец-то попрощаться с Антоном. Он далеко не уровень ЦСКА и уже скорее всего даже и РПЛ. Нету в ЦСКА игрока который может играть на острие атаки, нет . А бесполезное передёргивание мяча вокруг штрафной соперников, как мы сегодня ещё раз убедились ни к чему хорошему не приводит. Один положительный момент в игре ЦСКА, это Респект молодому Ушакову , молодец паренёк. И опять Чалов один в один не смог переиграть вратаря , как и в прошлой игре два раза.
Ну вот и всё, никаких положительных эмоций от игры ЦСКА, кроме молодого Ушакова . Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
ЦСКА разочарование 😞. У меня этот вопрос тянется с тех пор когда ЦСКА подписал контракт с тогда ещё игроком Сочи, Антоном Забалотным . Зачем ??? Заплатить за него огромный куш, да ещё и зарплата почти в полтора ляма 💰 💰 💰 в год зарплата. Совершенно бесполезное приобретение в игре и большая нагрузка в финансовой ведомости клуба. На эти деньги 💰 💰 💰 , можно было приобрести вагон и две тележки игроков с латинской Америки , Сербии или стран Скандинавии. Который год руководство клуба ждёт от него каких-то проблесков в игре . А ведь он игрок атаки, голеодор. Это штучный товар, и он должен быть качественным и приносить очки в копилку команды. А от него нет вообще никакой пользы , КПД = 0 . Не может не только забить, так он ещё и проигрывает в борьбе с защитниками соперников, имея такие габариты и физические данные. ЦСКА просто необходимо приобрести игрока ценра атаки и наконец-то попрощаться с Антоном. Он далеко не уровень ЦСКА и уже скорее всего даже и РПЛ. Нету в ЦСКА игрока который может играть на острие атаки, нет . А бесполезное передёргивание мяча вокруг штрафной соперников, как мы сегодня ещё раз убедились ни к чему хорошему не приводит. Один положительный момент в игре ЦСКА, это Респект молодому Ушакову , молодец паренёк. И опять Чалов один в один не смог переиграть вратаря , как и в прошлой игре два раза.
Ну вот и всё, никаких положительных эмоций от игры ЦСКА, кроме молодого Ушакова . Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !