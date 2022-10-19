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ЦСКА минимально уступил «Торпедо» в Кубке России

19 октября 2022, 22:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (0:1).

Гол с пенальти забил Марио Чурич на 11-й минуте.

ЦСКА лидирует в группе D (9 очков), «Торпедо» занимает 3-е место (6 баллов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Сергей Смотров 2 (раскрыть)
вчера в 15:56
Опорная зона , - За воротами !)
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:06
Ну во первых критика конструктивная, а не огульная. Да и тут критика не Федотова, а скорее менеджмент ЦСКА.
Во вторых, команда только стоится и с учётом, что её 2,5 года успешно разваливали, то Федотов очень здорово справляется, честно говоря мало кто ожидал, особенно после товарищеского кубка, что ЦСКА сможет ни то что быть конкурентно способным, а даже пытаться навязать борьбу Зениту, который уже как лет 5-6 построен...
Сергей Смотров 2
Сергей Смотров 2 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:26
Заболотного надо переводить в опорную зону)
Сп62
Сп62
вчера в 12:16
Только что хотели догнать Зенит и на тебе - сплошная критика. Оказывается всё плохо. Как же так?
РусБрянск
РусБрянск ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:11
Да потому что трансфер Заболотного выгоден был Федотову,он наплевать хотел на остальное. Еще Федотова хвалят ,было бы за что
112910415
112910415
вчера в 07:49
Толрпедо - монстр !
Leha-ha50
Leha-ha50
19 октября в 23:37
Забивалы хорошего нет , Чалов выстреливает по большим праздникам, Заболотный - это обуза для армейцев. В защите порядка нет. Полузащитники пас точный отдать не могут, особо иноземцы хваленые этим страдают.
Все это в купе и приводит к потере очков.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
19 октября в 23:35
ОН по Ковёрным специалист...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ironigor (раскрыть)
19 октября в 23:20
Какой куш, он свободным агентом пришел, но да Антиошка не впечатляет... По хорошему зимой нужно брать 2-го форварда на подмену Чалову и ещё одного ЦЗ...
Kir Gan
Kir Gan
19 октября в 23:18
Браво, союзнички, так их.
Kir Gan
Kir Gan ответ gwynb1eidd (раскрыть)
19 октября в 23:15
    Kir Gan
    Kir Gan ответ sir_Alex (раскрыть)
    19 октября в 23:05
    Играл. Центральный спортивный клуб армии. Хотя, по игре действительно "оно".)
    minai
    minai ответ Ironigor (раскрыть)
    19 октября в 23:04
    Зато он умеет прыгать сальто.
    Ironigor
    Ironigor
    19 октября в 22:58
    Мои поздравления болельщикам Торпедо.
    ЦСКА разочарование 😞. У меня этот вопрос тянется с тех пор когда ЦСКА подписал контракт с тогда ещё игроком Сочи, Антоном Забалотным . Зачем ??? Заплатить за него огромный куш, да ещё и зарплата почти в полтора ляма 💰 💰 💰 в год зарплата. Совершенно бесполезное приобретение в игре и большая нагрузка в финансовой ведомости клуба. На эти деньги 💰 💰 💰 , можно было приобрести вагон и две тележки игроков с латинской Америки , Сербии или стран Скандинавии. Который год руководство клуба ждёт от него каких-то проблесков в игре . А ведь он игрок атаки, голеодор. Это штучный товар, и он должен быть качественным и приносить очки в копилку команды. А от него нет вообще никакой пользы , КПД = 0 . Не может не только забить, так он ещё и проигрывает в борьбе с защитниками соперников, имея такие габариты и физические данные. ЦСКА просто необходимо приобрести игрока ценра атаки и наконец-то попрощаться с Антоном. Он далеко не уровень ЦСКА и уже скорее всего даже и РПЛ. Нету в ЦСКА игрока который может играть на острие атаки, нет . А бесполезное передёргивание мяча вокруг штрафной соперников, как мы сегодня ещё раз убедились ни к чему хорошему не приводит. Один положительный момент в игре ЦСКА, это Респект молодому Ушакову , молодец паренёк. И опять Чалов один в один не смог переиграть вратаря , как и в прошлой игре два раза.
    Ну вот и всё, никаких положительных эмоций от игры ЦСКА, кроме молодого Ушакова . Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
    sir_Alex
    sir_Alex
    19 октября в 22:55
    Достаточно неожиданный результат.
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 октября в 22:55
    ЦСКА играло не очень хорошо.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    19 октября в 22:47
    У ЦСКА 9 очков, ниже 3 места не опустятся, скорее будут в 2-ке, а состав не железный, нужно и резерву дать поиграть, ну резерв молодой, только набирает, что смогли то показали...

    З.Ы. Я погляжу мясных ещё недели 2-е отпускать будет после дерби....
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    19 октября в 22:47, ред.
    игру смотреть не стал, но когда переключал с просмотра художника😂 видел как арбитр по мне отменяет гол армейцев...по мне гол чистый был и все эти " копыта" Щенникова не на что не влияли как и второй защитник из-за которого как я понял пассивный офсайд признал арбитр. Обляков набегал из глубины и забил гол, который судья мог бы и засчитать...ох уж этот Обляков😡 такую ставку мне сорвал в воскресенье! болельщиков торпедо с победой! через тур играть с чёрно - белыми в рпл и нужно настраиваться на торпедо уже с полной серьёзностью, ещё пару месяцев назад их можно было ввйграть и пешком...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    19 октября в 22:40
    Бывает что ничего не залетает. Редко, но метко)))))
    А Ушаков молодец, будущее наше.
    Zimka
    Zimka
    19 октября в 22:38
    Торпедо хорошо готов физически, хороший прессинг весь матч, язык не поворачивается назвать это автобусом, скорее активная оборона. В защите у ЦСКА конечно всё ужасно по составу, ни одного номинального ЦЗ в тройке, а совсем недавно у ЦСКА был перебор ЦЗ. Из наших порадовали Обляков, Ушаков и Тороп, Ушаков вообще должен быть первой опцией на замену Медины или Карраскаля, даёт скорость, креатив и на любом фланге может сыграть. Пенальти не видел, тут ничего не могу сказать, отмена гола считаю спорная если принять формулировку о том что защитник сыграл неосознанно, это всё таки не рикошет, а срезка при попытке сыграть мяч щёчкой и тогда офсайд Щенникова уже берём в расчет. Торпедовцев с победой, Талалаеву удачи, ЦСКА не унывать.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    19 октября в 22:37
    Что-то проиграло Торпедо
    makkie
    makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
    19 октября в 22:36
    Шо, уже гоните Федотова?)
    А ведь он еще даже с Карраскалем не подрался.
    isamsn
    isamsn
    19 октября в 22:35, ред.
    Походу если бы не пенальти, то армейцы бы сами себе забили, чтобы проиграть.
    makkie
    makkie
    19 октября в 22:35
    Не обыграть дома Торпедо - это уровень, товарищи кони )))
    Видать, все силы растратили на дерби.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    19 октября в 22:35
    Карма у армейцев испорчена!

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    Попросите прощения у всех, кого обидели
    Всегда говорите правду
    Дарите свою любовь окружающим
    Живите осмысленно, ставя перед собой цели
    Имейте терпение
    Учитесь спокойствию и умиротворению
    Смотрите на мир шире
    Мыслите позитивно
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 октября в 22:35
    В ЦСКА пришёл Федот;
    к сожалению,не тот...
    A.S.A
    A.S.A
    19 октября в 22:34
    Команда Талалаева сегодня билась за каждый сантиметр поля и заслуженно победили!
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