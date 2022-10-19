Зрители не увидели голов в матче «Брентфорда» и «Челси»

«Брентфорд» и «Челси» не отметились забитыми мячами в матче 12-го тура АПЛ.
После матча «пчёлы» расположились на 9-й строчке (14 баллов), «синие» идут на 4-м месте (20 очков).
В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Астон Виллой», «Челси» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».
Не увидел сегодня на поле Хаверца - не понятно где он был, что делал.. Кукурелья, как говорится, не притерся еще, что-ли - ну это так, чтобы его не обидеть..
Совсем без позитивчика не хочется - Броя понравился, не без ошибок, конечно, но с опытом придет мастерство, есть потенциал у Армандо, это видно..
Ну и на закусь - Кепа!! Удивляюсь сам себе - уже второй раз хвалю кипера, но есть за что..))
Ждем МЮ..
Не увидел сегодня на поле Хаверца - не понятно где он был, что делал.. Кукурелья, как говорится, не притерся еще, что-ли - ну это так, чтобы его не обидеть..
Совсем без позитивчика не хочется - Броя понравился, не без ошибок, конечно, но с опытом придет мастерство, есть потенциал у Армандо, это видно..
Ну и на закусь - Кепа!! Удивляюсь сам себе - уже второй раз хвалю кипера, но есть за что..))
Ждем МЮ..
А в первом тайме у Брентфорда были отличные моменты, однако Кепа оставил свои ворота сухими. Хорошо что не пропустили и плох, что не победили.
Поттер хорошие замены сделал. Понравились Чукву и Пуля и Обама.
Вот Стерлинг своим моментом не воспользовался. Броя так же был хорош.
Галахеру здоровья. Брентфорду удачи! Очень цепкая команда. Многим даст прикурить.
А в первом тайме у Брентфорда были отличные моменты, однако Кепа оставил свои ворота сухими. Хорошо что не пропустили и плох, что не победили.
Поттер хорошие замены сделал. Понравились Чукву и Пуля и Обама.
Вот Стерлинг своим моментом не воспользовался. Броя так же был хорош.
Галахеру здоровья. Брентфорду удачи! Очень цепкая команда. Многим даст прикурить.