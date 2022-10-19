Зрители не увидели голов в матче «Брентфорда» и «Челси»

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19 октября 2022, 23:35

«Брентфорд» и «Челси» не отметились забитыми мячами в матче 12-го тура АПЛ .

После матча «пчёлы» расположились на 9-й строчке (14 баллов), «синие» идут на 4-м месте (20 очков).

В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Астон Виллой», «Челси» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».