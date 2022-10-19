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Зрители не увидели голов в матче «Брентфорда» и «Челси»

19 октября 2022, 23:35
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Брентфорд» и «Челси» не отметились забитыми мячами в матче 12-го тура АПЛ.

После матча «пчёлы» расположились на 9-й строчке (14 баллов), «синие» идут на 4-м месте (20 очков).

В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Астон Виллой», «Челси» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
azkan
azkan
19 октября в 23:55
По моему обе команды заслужили ничью. Хоть и перевес был по ударам и в конце тайма были голевые моменты и судьи могли поставить пенальти, но не поставили.
А в первом тайме у Брентфорда были отличные моменты, однако Кепа оставил свои ворота сухими. Хорошо что не пропустили и плох, что не победили.
Поттер хорошие замены сделал. Понравились Чукву и Пуля и Обама.
Вот Стерлинг своим моментом не воспользовался. Броя так же был хорош.
Галахеру здоровья. Брентфорду удачи! Очень цепкая команда. Многим даст прикурить.
Таганский
Таганский
19 октября в 23:44
Чувствую разочарование от игры, ожидал большего от Челси.. Впечатление, что 1:4 в апрельской встрече застряло в башке и они не хотели повторения того кошмара..
Не увидел сегодня на поле Хаверца - не понятно где он был, что делал.. Кукурелья, как говорится, не притерся еще, что-ли - ну это так, чтобы его не обидеть..
Совсем без позитивчика не хочется - Броя понравился, не без ошибок, конечно, но с опытом придет мастерство, есть потенциал у Армандо, это видно..
Ну и на закусь - Кепа!! Удивляюсь сам себе - уже второй раз хвалю кипера, но есть за что..))
Ждем МЮ..
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