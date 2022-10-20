Пятибратов: «Никто сдаваться не собирается»

Тренер «Факела» дал комментарий после поражения от «Спартака».

Мы расстроены результатом, но видим положительную динамику – ребята не стараются отбиваться от мяча. Есть большая пища для размышлений, будем стараться убрать недочеты. Сказал им, что, если продолжим так двигаться, победы обязательно придут.

Никто сдаваться не собирается. У нас еще два матча, рассчитываем на победу. У нас других вариантов нет.

Думаете, «Спартак» выиграл с большим преимуществом? Мне так не показалось. Да, мы проиграли «Спартаку» три матча, но мы оставались сегодня в игре до последнего. Возможно, нам не хватило чуть времени. «Спартак» не превосходил на голову.