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Пятибратов: «Никто сдаваться не собирается»

вчера, 08:33
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Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарий после поражения от «Спартака».

Мы расстроены результатом, но видим положительную динамику – ребята не стараются отбиваться от мяча. Есть большая пища для размышлений, будем стараться убрать недочеты. Сказал им, что, если продолжим так двигаться, победы обязательно придут.

Никто сдаваться не собирается. У нас еще два матча, рассчитываем на победу. У нас других вариантов нет.

Думаете, «Спартак» выиграл с большим преимуществом? Мне так не показалось. Да, мы проиграли «Спартаку» три матча, но мы оставались сегодня в игре до последнего. Возможно, нам не хватило чуть времени. «Спартак» не превосходил на голову.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:58
Очень положительная динамика - наконец-то ребята научились не отбиваться от мяча, вернее, не научились, а только стараются. Через пару месяцев постараются научится обрабатывать мяч, ещё через полгодика - отдавать пасы. Так глядишь - к пенсии научатся играть в футбол.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:18
Это хорошо , но уровень не тянет
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:54
Объяснишь, почему цска вчера сдался Торпедо?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:36
Не надо было вчера сдаваться.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:16
Это просто эмоции
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:12
Ну не тянет Факел уровень РПЛ
ABir
ABir
вчера в 08:48
Удачи в следующих матчах!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43
Кто-то должен быть четвёртым...
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