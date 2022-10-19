Лещук: «Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим»

Голкипер «Динамо» рассказал о взаимодействии со своим одноклубником .

Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим. Наверное, это всё-таки тренер должен говорить. Не знаю, обсуждает ли это Славиша Йоканович с ним, проводит какие-то теории.

В раздевалке Фернандесу немного тяжело что-то объяснять, потому что английский он знает ограниченно. На испанском у нас, конечно, есть переводчик, но когда дело доходит до разговора, то эмоции как-то остывают. Поэтому не можем ему нормально что-то объяснить, трудно.

Все в команде сказали Фернандесу и Маричалу: «Выучите для начала хотя бы 15 слов на английском». Потихоньку учат. Надеюсь, будут учить больше и больше, чтобы лучше нас понимать. В игре достаточно базовых слов: лево, право, выше.