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Лещук: «Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим»

19 октября 2022, 20:38

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о взаимодействии со своим одноклубником Роберто Фернандесом.

Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим. Наверное, это всё-таки тренер должен говорить. Не знаю, обсуждает ли это Славиша Йоканович с ним, проводит какие-то теории.

В раздевалке Фернандесу немного тяжело что-то объяснять, потому что английский он знает ограниченно. На испанском у нас, конечно, есть переводчик, но когда дело доходит до разговора, то эмоции как-то остывают. Поэтому не можем ему нормально что-то объяснить, трудно.

Все в команде сказали Фернандесу и Маричалу: «Выучите для начала хотя бы 15 слов на английском». Потихоньку учат. Надеюсь, будут учить больше и больше, чтобы лучше нас понимать. В игре достаточно базовых слов: лево, право, выше.

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баск
баск
19 октября в 23:06
Ничего, ничего, не всё сразу.
Оба они совсем молодые парни, прибыли с другого континента, впервые выбравшись из своих стран и попав в совершенно незнакомую среду, в том числе и языковую.

Причём оказались они в проблемной команде, находящейся в стадии перестройки и поиске нового лица.
Йоканович пытается менять игру и выстраивать свой футбол, даётся это непросто, и некоторые относительные старожилы команды, причём домашние (например Фомин, Захарян, Грулёв), находят себя не сразу и не без труда,
что для перестроечных времён вполне естественно.

В таких обстоятельствах далеко не каждый вновь пришедший молодой лег способен излучать олимпийское спокойствие на поле и сразу заиграть безошибочно, демонстрируя лишь лучшие свои качества.

Вполне вероятно, что для их всесторонней адаптации потребуется некоторое время. Тому же Фернандесу нужно привыкать к скоростям, которые в РПЛ выше парагвайских, а Маричаль пока что несколько растерян в незнакомой компании, это тоже должно пройти.
Общие же задатки у обоих вполне приличные, так что едва взяв, списывать этих парней было бы глупо.

Да и работать надо с людьми поплотнее в подобной ситуации, полагаю ТШ команды это понимает и занимается этим.
Тем более, что другого игроцкого материала на эти позиции сейчас всё равно нет и вряд ли скоро появится (Майсторовичу, который придёт весной, вообще стукнет только 18).
Capral
Capral
19 октября в 22:04
Есть понятие- "случайный человек в футболе". Если у Фернандеса в каждой игре одни и теже ошибки, если он не делает выводы, значит надо чтото решать. Он абсолютно не умеет читать соперника. В отборе он слаб, ну а в выборе позиции просто дилетант. Единственное что неплохо умеет- играть головой. Поэтому и подумал, почему бы Йокановичу не перевести Ферни на другую, более атакующую позицию. Ведь мог же когдато М.И.Якушин переквалифицировать грозного нападающего М.Семичастного в выдающегося защитника, которым восхищалась вся Англия в 1945!!! А вот, что с Маричалам делать?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 октября в 20:39
Знать язык для футболиста надо.
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