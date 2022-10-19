Лещук: «Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о взаимодействии со своим одноклубником Роберто Фернандесом.
Мы Фернандесу насчёт опасной игры и карточек ничего не говорим. Наверное, это всё-таки тренер должен говорить. Не знаю, обсуждает ли это Славиша Йоканович с ним, проводит какие-то теории.
В раздевалке Фернандесу немного тяжело что-то объяснять, потому что английский он знает ограниченно. На испанском у нас, конечно, есть переводчик, но когда дело доходит до разговора, то эмоции как-то остывают. Поэтому не можем ему нормально что-то объяснить, трудно.
Все в команде сказали Фернандесу и Маричалу: «Выучите для начала хотя бы 15 слов на английском». Потихоньку учат. Надеюсь, будут учить больше и больше, чтобы лучше нас понимать. В игре достаточно базовых слов: лево, право, выше.
Оба они совсем молодые парни, прибыли с другого континента, впервые выбравшись из своих стран и попав в совершенно незнакомую среду, в том числе и языковую.
Причём оказались они в проблемной команде, находящейся в стадии перестройки и поиске нового лица.
Йоканович пытается менять игру и выстраивать свой футбол, даётся это непросто, и некоторые относительные старожилы команды, причём домашние (например Фомин, Захарян, Грулёв), находят себя не сразу и не без труда,
что для перестроечных времён вполне естественно.
В таких обстоятельствах далеко не каждый вновь пришедший молодой лег способен излучать олимпийское спокойствие на поле и сразу заиграть безошибочно, демонстрируя лишь лучшие свои качества.
Вполне вероятно, что для их всесторонней адаптации потребуется некоторое время. Тому же Фернандесу нужно привыкать к скоростям, которые в РПЛ выше парагвайских, а Маричаль пока что несколько растерян в незнакомой компании, это тоже должно пройти.
Общие же задатки у обоих вполне приличные, так что едва взяв, списывать этих парней было бы глупо.
Да и работать надо с людьми поплотнее в подобной ситуации, полагаю ТШ команды это понимает и занимается этим.
Тем более, что другого игроцкого материала на эти позиции сейчас всё равно нет и вряд ли скоро появится (Майсторовичу, который придёт весной, вообще стукнет только 18).
Оба они совсем молодые парни, прибыли с другого континента, впервые выбравшись из своих стран и попав в совершенно незнакомую среду, в том числе и языковую.
Причём оказались они в проблемной команде, находящейся в стадии перестройки и поиске нового лица.
Йоканович пытается менять игру и выстраивать свой футбол, даётся это непросто, и некоторые относительные старожилы команды, причём домашние (например Фомин, Захарян, Грулёв), находят себя не сразу и не без труда,
что для перестроечных времён вполне естественно.
В таких обстоятельствах далеко не каждый вновь пришедший молодой лег способен излучать олимпийское спокойствие на поле и сразу заиграть безошибочно, демонстрируя лишь лучшие свои качества.
Вполне вероятно, что для их всесторонней адаптации потребуется некоторое время. Тому же Фернандесу нужно привыкать к скоростям, которые в РПЛ выше парагвайских, а Маричаль пока что несколько растерян в незнакомой компании, это тоже должно пройти.
Общие же задатки у обоих вполне приличные, так что едва взяв, списывать этих парней было бы глупо.
Да и работать надо с людьми поплотнее в подобной ситуации, полагаю ТШ команды это понимает и занимается этим.
Тем более, что другого игроцкого материала на эти позиции сейчас всё равно нет и вряд ли скоро появится (Майсторовичу, который придёт весной, вообще стукнет только 18).