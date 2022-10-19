«Пари НН» намерен выйти в весеннюю часть Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России против «Краснодара» (1:0).

Команда возглавила турнирную таблицу группы, это очень хороший результат. Константин Шильцов забил красивый, рабочий гол. Считаю, что это заслуженная победа. Играли хорошо. Мы как спортивный клуб всегда ставим для себя максимальные задачи, рассчитываем на победу в каждом матче. Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России. Желательно с первого или второго места.