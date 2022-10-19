Зиньковский высказался о матче с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче Кубка России против «Факела» (2:1).
Тяжёлая игра. Сами всё видели. Было много единоборств и длинных передач. Такую игру себе и представляли.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче Кубка России против «Факела» (2:1).
Тяжёлая игра. Сами всё видели. Было много единоборств и длинных передач. Такую игру себе и представляли.
Как обычно был в эпицентре событий и сделал классную передачу на гол Рассказову - получилось эффектно. Вообще у Зиньковского подачи радиоуправляемые. Навешивает в те места, где есть партнёры, а не в молоко, как Рыбус)
Как обычно был в эпицентре событий и сделал классную передачу на гол Рассказову - получилось эффектно. Вообще у Зиньковского подачи радиоуправляемые. Навешивает в те места, где есть партнёры, а не в молоко, как Рыбус)