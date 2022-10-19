Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Зиньковский высказался о матче с «Факелом»

Все комментарии
makkie
makkie
19 октября в 22:34
Молодец, Антон!
Как обычно был в эпицентре событий и сделал классную передачу на гол Рассказову - получилось эффектно. Вообще у Зиньковского подачи радиоуправляемые. Навешивает в те места, где есть партнёры, а не в молоко, как Рыбус)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 октября в 22:26
Думай о следующих играх
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 