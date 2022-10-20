Дубль Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

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вчера, 22:25

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Иван Сергеев отличился забитыми мячами на 17-й и 46-й минуте. Гости ответили голом Александара Чирковича на 79-й минуте.

После матча «Зенит» идет на 3-м месте в группе В, самарцы идут на 2-й строчке. Оба коллектива имеют в своем активе по 6 очков.