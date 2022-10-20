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Дубль Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

вчера, 22:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Иван Сергеев отличился забитыми мячами на 17-й и 46-й минуте. Гости ответили голом Александара Чирковича на 79-й минуте.

После матча «Зенит» идет на 3-м месте в группе В, самарцы идут на 2-й строчке. Оба коллектива имеют в своем активе по 6 очков.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:49
Еще не победили дома основным составом против резервистов у Крыльев.
И то на тоненького!
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 06:59
не стыдно за кс, да, проиграли и что самое неприятное, что проиграли из за довольно детских ошибок, но приятно, что команда где всего в основе всего два легионера не проигрывает в одни ворота где их целых семь
112910415
112910415
сегодня в 05:10
на расслабоне
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:15
Победа в эконом варианте.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39, ред.
Ну, выиграли и ладно. Вот если бы проиграли, тогда интересно.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 00:04
Пиняеву нужно в топ чемпионат уезжать - парень одаренный и местные клубы могут только испортить его деньгами. Надеюсь, что его не заманит никакой Зенит или Спартак.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:03
С некоторыми вашими выводами не согласен, а именно: "Зенит" до того, как забил два мяча, играл в свою обычную силу и к матчу отнёсся с полной серьёзностью. Ну а затем вступила в действие общая закономерность нашего футбола, которая отличает его от матчей ТОП-5 Европы - желание хозяев поля удержать счёт и особо не напрягаться. Именно этот изъян и был ими продемонстрирован нам во всей красе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:50, ред.
Может, я не по теме, но...почему в перерыве матча не чествовали девчонок из "Зенита", ставших чемпионками России ? Как бы им было приятно. Мужская команда выстроилась коридорчиком, футболистки прошли мимо них, им подарили цветы, затем круг почёта по стадиону. Воспоминаний у них на всю жизнь хватило бы. Почему додуматься до таких очевидных вещей у организаторов не хватило ума?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
Понимаешь...как бы не всегда команда которая теоретически сильнее может выиграть с крупным счётом...даже проиграть может)...за что мы и любим футбол...кстати странно, что когда Зенит играет не очень вы почему то считаете, что они просто не хотели играть)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:31
Выиграли,вот и хорошо.
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:15
Дайте Симаку бургер,смотреть на него без слез нельзя,доходяга!
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:14
Отскочили немытые,ждем морозов,бразильцы взвоют!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:13
Победа с горьковатым привкусом.....
Вообще не понятно...почему при таком преимуществе не делать счёт крупным а просто в какой то момент вставать и отдавать мяч сопернику....
Плюс вся эта ненужная прилюдная чебатуха Семака с Мостовым....
Понятно что Семак нашим клубам более года дома не проигрывает...даже если все 11 игроков Зенита просто простоят 90 минут не факт что соперник выиграет..)))
Но ведь нужен какой то позитив...старание...
Казалось...вышли побаловаться...посмеялись поулыбались над упущенными моментами...

Ощущение..что..
Семак : "Надо показать вид что типа этот турнир тоже важен для нас, выставлю основу"
Основа : "Надо показать Семаку что мы типа стараемся"

Преимущество в классе не в коей мере не должно быть поводом для расслабухи отсутствия самоотдачи...
Зритель завсегда увидит...биться ты вышел или отбыть номер...не зависимо от результата....


Зенит с Победой !!
Крыльям респект...при доле везения могли бы и порадовать букмекеров....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:08
Сергеев штампует !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Что за бред, какая личная встреча? Ее в будущем никто даже вспоминать не будет, по итогу у обоих команд по 3 очка по итогу двух встреч. И даже это забудется, все решаться дальше будет
Futurista
Futurista
вчера в 22:55
Отскочили бразильцы)...
pomor45
pomor45
вчера в 22:41
КС справедливо наказал Семака и его ребят за пижонство: личная встреча осталась за ними. Бразильцы слишком много из себя воображают и требуют хорошей порки за снобизм, но Семак, видимо, слишком либерален, мягкотелый какой-то. Всё-таки его церковная деятельность не способствует тренерской.
Garrincha58
Garrincha58 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:37
какой пижон? он вообще не тренер так бездарно играть основным составом могут только при физруке
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:32
Что за ерунда с Мостовым?
Izmar
Izmar
вчера в 22:32
Зенит с победой! Зенит все равно выиграет кубок, умыв выскочек из середины таблицы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:27
Сергеев в кубках уже 14 мячей положил!
nubom
nubom
вчера в 22:26
Очень обидно, что «Крылышки» не умыли пижонов и их тренера – пижона.
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