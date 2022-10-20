Дубль Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России (2:1).
Иван Сергеев отличился забитыми мячами на 17-й и 46-й минуте. Гости ответили голом Александара Чирковича на 79-й минуте.
После матча «Зенит» идет на 3-м месте в группе В, самарцы идут на 2-й строчке. Оба коллектива имеют в своем активе по 6 очков.
Вообще не понятно...почему при таком преимуществе не делать счёт крупным а просто в какой то момент вставать и отдавать мяч сопернику....
Плюс вся эта ненужная прилюдная чебатуха Семака с Мостовым....
Понятно что Семак нашим клубам более года дома не проигрывает...даже если все 11 игроков Зенита просто простоят 90 минут не факт что соперник выиграет..)))
Но ведь нужен какой то позитив...старание...
Казалось...вышли побаловаться...посмеялись поулыбались над упущенными моментами...
Ощущение..что..
Семак : "Надо показать вид что типа этот турнир тоже важен для нас, выставлю основу"
Основа : "Надо показать Семаку что мы типа стараемся"
Преимущество в классе не в коей мере не должно быть поводом для расслабухи отсутствия самоотдачи...
Зритель завсегда увидит...биться ты вышел или отбыть номер...не зависимо от результата....
Зенит с Победой !!
Крыльям респект...при доле везения могли бы и порадовать букмекеров....
Вообще не понятно...почему при таком преимуществе не делать счёт крупным а просто в какой то момент вставать и отдавать мяч сопернику....
Плюс вся эта ненужная прилюдная чебатуха Семака с Мостовым....
Понятно что Семак нашим клубам более года дома не проигрывает...даже если все 11 игроков Зенита просто простоят 90 минут не факт что соперник выиграет..)))
Но ведь нужен какой то позитив...старание...
Казалось...вышли побаловаться...посмеялись поулыбались над упущенными моментами...
Ощущение..что..
Семак : "Надо показать вид что типа этот турнир тоже важен для нас, выставлю основу"
Основа : "Надо показать Семаку что мы типа стараемся"
Преимущество в классе не в коей мере не должно быть поводом для расслабухи отсутствия самоотдачи...
Зритель завсегда увидит...биться ты вышел или отбыть номер...не зависимо от результата....
Зенит с Победой !!
Крыльям респект...при доле везения могли бы и порадовать букмекеров....