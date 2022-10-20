«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 12-го тура АПЛ (2:0).
Фред открыл счет на 47-й минуте, Бруну Фернандеш на 69-й удвоил преимущество «дьяволов».
После матча МЮ идет на 5-м месте (19 очков), «шпоры» расположились на 3-й позиции (23 пункта).
Вчера был тот случай, когда победа действительно более, чем безоговорочная. И если бы не воротчик Тоттенхэма, то счёт был бы разгромным. Надеюсь, что и дальше будет связка Фред - Каземиро. Антони пока не вызывает каких-либо нареканий, как Погба, когда он у нас появился.
Матч с Челси в гостях будет хорошим испытанием, ну а пока с победой всех болельщиков МЮ!
Вчера был тот случай, когда победа действительно более, чем безоговорочная. И если бы не воротчик Тоттенхэма, то счёт был бы разгромным. Надеюсь, что и дальше будет связка Фред - Каземиро. Антони пока не вызывает каких-либо нареканий, как Погба, когда он у нас появился.
Матч с Челси в гостях будет хорошим испытанием, ну а пока с победой всех болельщиков МЮ!
МЮ удивил, особенно понравился отрезок с 25 по 40-ую минуты. Действительно прослеживается мысль в атаке. Еще неделю назад был тихий ужас в матче с Омонией.
Содержательный матч, только Тоттенхэм разочаровал. Ожидал большего и хотя бы гола престижа. Доэрти год не видел на поле, по ощущениям скинул 10 кг. Читал, что Конте славится своей физ.нагрузкой, Доэрти стал ее лучшим примером.
МЮ удивил, особенно понравился отрезок с 25 по 40-ую минуты. Действительно прослеживается мысль в атаке. Еще неделю назад был тихий ужас в матче с Омонией.
Содержательный матч, только Тоттенхэм разочаровал. Ожидал большего и хотя бы гола престижа. Доэрти год не видел на поле, по ощущениям скинул 10 кг. Читал, что Конте славится своей физ.нагрузкой, Доэрти стал ее лучшим примером.
Таблица уплотнилась еще больще, тем интересней будет борьба за позиции
Таблица уплотнилась еще больще, тем интересней будет борьба за позиции
После забитого 700-го гола, тен Хаг дважды выставлял балласта в стартовом составе - в матчах с Омонией и Ньюкаслом - и оба раза он был бесполезен. Вот вам и "тащер". Без него выигрывают, с ним - нет. Очередное доказательство, что лавка его место.
Любопытно, что в прошлом сезоне с "тащером" в составе у МЮ после 10-ти туров было 17 очков. А сейчас без балласта у МЮ 19 очков. Всё, что нужно знать о эффективности балласта.
После забитого 700-го гола, тен Хаг дважды выставлял балласта в стартовом составе - в матчах с Омонией и Ньюкаслом - и оба раза он был бесполезен. Вот вам и "тащер". Без него выигрывают, с ним - нет. Очередное доказательство, что лавка его место.
Любопытно, что в прошлом сезоне с "тащером" в составе у МЮ после 10-ти туров было 17 очков. А сейчас без балласта у МЮ 19 очков. Всё, что нужно знать о эффективности балласта.
из лидеров пока проиграли сити, надо продолжать играть на победы с верхом таблицы и серьезнее настраиваться на игры с низом чтобы не было не нужных потерь очков в будущем
из лидеров пока проиграли сити, надо продолжать играть на победы с верхом таблицы и серьезнее настраиваться на игры с низом чтобы не было не нужных потерь очков в будущем