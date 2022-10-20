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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм»

вчера, 00:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 12-го тура АПЛ (2:0).

Фред открыл счет на 47-й минуте, Бруну Фернандеш на 69-й удвоил преимущество «дьяволов».

После матча МЮ идет на 5-м месте (19 очков), «шпоры» расположились на 3-й позиции (23 пункта).

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19 октября
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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:07
Я и не говорил об оскорблении
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:47
МЮ надо добавить драйва, скорости во всех элементах игры
Izmar
Izmar
вчера в 15:19
МЮ с хорошей победой!
SpartakАдекват
SpartakАдекват
вчера в 14:09, ред.
Давно я на сайте ничего не писал, но МЮ вчера выдал такую игру, что в этот раз не промолчишь))
Вчера был тот случай, когда победа действительно более, чем безоговорочная. И если бы не воротчик Тоттенхэма, то счёт был бы разгромным. Надеюсь, что и дальше будет связка Фред - Каземиро. Антони пока не вызывает каких-либо нареканий, как Погба, когда он у нас появился.
Матч с Челси в гостях будет хорошим испытанием, ну а пока с победой всех болельщиков МЮ!
Baggio R.
Baggio R. ответ feris1 (раскрыть)
вчера в 12:22
Пока команда выигрывала, он в раздевалке рыдал
feris1
feris1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:08
А он играл?
feris1
feris1
вчера в 12:07
МЮс победой!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:03, ред.
Фред во вчерашнем матче и в Матче с Ньюкаслом-два разных человека.)) Неужели Тен хааг дал волшебных люлей, что он в следующем матче играл так хорошо, как не играл может никогда)). Выгрызал все, по всему полю носился. Я боялся как бы красную не получил с таким зарядом.))
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 10:43, ред.
Неплохой матч от МЮ... Очень неплохой... Даже гелевый раньше сбежал, чтобы об этом поведать в инсте... Хотя его сестрёнки напишут явно что-нибудь другое для Тен Хага...
galem72
galem72
вчера в 10:33
Фред прям по-спортивному озверел вчера на поле. Крутой замес вышел. Жаль, что такое теперь слишком редко можно увидеть от Юнайтед. В любом случае, с победой МЮ!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
Могут ведь, когда захотят!
Roger Young
Roger Young ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:02
Посмотрел игру благодаря вашей рекомендации.

МЮ удивил, особенно понравился отрезок с 25 по 40-ую минуты. Действительно прослеживается мысль в атаке. Еще неделю назад был тихий ужас в матче с Омонией.

Содержательный матч, только Тоттенхэм разочаровал. Ожидал большего и хотя бы гола престижа. Доэрти год не видел на поле, по ощущениям скинул 10 кг. Читал, что Конте славится своей физ.нагрузкой, Доэрти стал ее лучшим примером.
Elliada
Elliada ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 08:55
Балласт это не оскорбление, а констатация факта. По определению, балласт - это нечто (предмет или человек), обладающее малой полезностью.
dеigandre
dеigandre ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:49
    112910415
    112910415
    вчера в 08:37
    не так всё плохо ..
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 08:32
    Абсолютно заслуженная победа МЮ, а если бы не Льерис то счет был бы совсем неприличным. Чесно говоря думат шпоры сыграют более сильно, но по сути за матч у них был всего лишь один по настоящему 100%момент, но Кейн не использовал шанс, точнее Де Хеа потащил....
    Таблица уплотнилась еще больще, тем интересней будет борьба за позиции
    6n2bdzvsuxhh
    6n2bdzvsuxhh
    вчера в 08:26
      ДСА
      ДСА
      вчера в 08:14
      Манчестер Юнайтед потихоньку возвращается в элиту.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 08:11
      Роналду уже не рулит.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 08:10
      Немного неожиданный результат.
      Gahi
      Gahi
      вчера в 08:10
      Важная победа для Манчестер Юнайтед, которая должна придать уверенность команде. Удачи
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 08:09
      Хорошая получилась игра!
      shlomo
      shlomo
      вчера в 08:09
      Плохо шпоры сыграли.... никакуще...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 07:58
      Сначала думал, что Тоттенхэм выиграет. Шпоры набрали хороший ход. Но потом увидел стартовый состав, где не было балласта и сразу же передумал. Поставил на победу МЮ и не прогадал. МЮ без балласта обыгрывает очередного лидера. Ранее красным дьяволам удалось обыграть Арсенал, Ливерпуль и Лестер.

      После забитого 700-го гола, тен Хаг дважды выставлял балласта в стартовом составе - в матчах с Омонией и Ньюкаслом - и оба раза он был бесполезен. Вот вам и "тащер". Без него выигрывают, с ним - нет. Очередное доказательство, что лавка его место.

      Любопытно, что в прошлом сезоне с "тащером" в составе у МЮ после 10-ти туров было 17 очков. А сейчас без балласта у МЮ 19 очков. Всё, что нужно знать о эффективности балласта.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 07:57
      Опять Дайвер без гола:
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 07:54
      Как это так ?
      Sadjon
      Sadjon
      вчера в 07:48
      Хорошо сыграли....
      vedevas_93
      vedevas_93
      вчера в 07:39
      на самом деле, у манчестера дела идут относительно неплохо, если бы не два поражения в первых двух турах чемпионата, то было бы даже хорошо

      из лидеров пока проиграли сити, надо продолжать играть на победы с верхом таблицы и серьезнее настраиваться на игры с низом чтобы не было не нужных потерь очков в будущем
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 07:39
      Результат приемлемый,Конте зарплату не отрабатывает
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 07:30
      Где же Рональду?
      Гость
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