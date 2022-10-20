Гол Джаки помог «Арсеналу» обыграть ПСВ

«Арсенал» обыграл ПСВ в перенесенном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Гол забил Гранит Джака на 71-й минуте.
Лондонцы лидируют в таблице квартета А (12 очков), ПСВ занимает 2-е место (7 баллов).
«Арсенал» обыграл ПСВ в перенесенном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Гол забил Гранит Джака на 71-й минуте.
Лондонцы лидируют в таблице квартета А (12 очков), ПСВ занимает 2-е место (7 баллов).
По игре полностью переиграли ПСВ у которого был всего лишь один опасный момент за матч. Ответная игра через неделю, где достатачно сыграть в ничью и первое место в группе будет гарантированно.
Впереди сложный выезд в Саутгемптон, надеюсь победная серия продолжится!
По игре полностью переиграли ПСВ у которого был всего лишь один опасный момент за матч. Ответная игра через неделю, где достатачно сыграть в ничью и первое место в группе будет гарантированно.
Впереди сложный выезд в Саутгемптон, надеюсь победная серия продолжится!