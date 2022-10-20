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Гол Джаки помог «Арсеналу» обыграть ПСВ

вчера, 21:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

«Арсенал» обыграл ПСВ в перенесенном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Гол забил Гранит Джака на 71-й минуте.

Лондонцы лидируют в таблице квартета А (12 очков), ПСВ занимает 2-е место (7 баллов).

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19 октября
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:26
После матча Арсенал - ПСВ



Roger Young
Roger Young ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 10:12
Как выяснили, даже у Ливерпуля)
dеigandre
dеigandre ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 09:48
А у кого с Ман Сити может не быть проблем?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 08:59
Арсенал больше наиграл на гол и был более структурным. Понимали, что нужно сделать, чтобы выиграть. ПСВ мог противопоставить только спорадические выпады и надеяться удержать ничью. Я бы не сказал, что у пушкарей было много ярко выраженных моментов, но прослеживалась общая нацеленность на ворота. У голландцев этого не было. 

Но стоит признать, Арсеналу пришлось постараться, чтобы победить крепкого, но все же среднего соперника. С командами уровня ЛЧ (Ман-Сити) могут быть проблемы. 
erla1984
erla1984
сегодня в 06:03
Поздравляю гуннеров с очередной победой, молодцы, на классе обыграли, саутгемптон можно обыгрывать у них счс все сложно, игра не идет! Джака капитан номе два, красава! На оставшиеся 2 игры надо выставлять резервистов! Пора бы уже дать играть седрику, маркиньосу, нельсону в полной мере! Не понял вчера артету зачем выпустил бена уайта да выпусти уже седрика
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:28
Арсенал с Победой.
Ну уж очень натужно. Каждый хочет забить, а в итоге один гол забили . Сака конечно мог бы хоть один мяч забить или отдать голевую передачу, но нет всё об..ал . Как говорится, ни себе ни людям.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:19
Всех пушкарей с очередной победой, неужели Арсенал возвращается
amfik
amfik
вчера в 22:10
13/14 выиграны. До сих пор не пойму как умудрились проиграть МЮ.... Держим пальцы, мне нравится тот ход, который набрали. Пока вся статистика и история говорит в пользу верхушки чемпионата по итогам сезона. Главное чтобы сил хватило. Заслуженно
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:03
Арсенал продолжает гнуть свою линию и вновь радует нас болельщиков очередной победой. Задачу по выходу из группы выполнили, а это значит, что на оставшиеся двух матчах можно выпускать побольше резервистов и дать шанс основным игрокам отдыхать перед матчами в АПЛ.
По игре полностью переиграли ПСВ у которого был всего лишь один опасный момент за матч. Ответная игра через неделю, где достатачно сыграть в ничью и первое место в группе будет гарантированно.
Впереди сложный выезд в Саутгемптон, надеюсь победная серия продолжится!
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