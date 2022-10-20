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«Урал» одолел «Сочи» в Кубке России

вчера, 20:11
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Сочи» проиграл «Уралу» в матче Кубка России (2:3).

Юрий Газинский открыл счет на 26-й минуте. Игорь Юрганов на 35-й установил равенство на табло. Газинский оформил дубль на 39-й. Рай Влут на 55-й забил третий гол гостей в этой игре. Окончательный счет установил Никита Бурмистров на 84-й минуте. На 90+10-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Алексей Каштанов, а на 90+17-й был дисквалифицирован Рамазан Гаджимурадов.

После матча южане занимают последнее место в группе D (0 очков), уральцы идут на 2-м месте (9 баллов).

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19 октября
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Все комментарии
vwbtp6vq5n6p
vwbtp6vq5n6p
сегодня в 02:47
Рыжий физрук добивает Сочи
Futurista
Futurista
вчера в 21:52
Багаж Федотова украли...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:48
Концовочка жаркой получилась. Уральцы при любом контакте стали падать как подстреленные на газон , корчится от якобы боли, хотя на повторе ясно видно , что контакт был минимален, причем обоюдный. Понятно, что южан это нервировало . В итоге все дошло до стычки . Как то несолидно эти кривлянья выглядели. Все тянут время , но сегодня игроки Урала перебарщивали.
Станиславского на них нет к сожалению.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:46
Это было понятно, когда Федотов перешел в ЦСКА и как ЦСКА сразу стал играть...

З.Ы. Но есть ещё один фактор, Сочи без Нобоа команда нижней середины таблицы, а в кубке Нобоа не играет...
Сп62
Сп62
вчера в 20:41
Судейство Сиденкова можно назаать безобразным.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
При изоляции Кубок стал востребованным и матчи принимают характер жизненно важных,доводя игроков и тренеров до экстаза и эпического коллективного мордобоя.Это "чучхэ" по-русски!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:26
Даже не сомневался в Гончаренко!
112910415
112910415
вчера в 20:23
Урал рулит ! )
drug01
drug01
вчера в 20:21
Урал стал совсем другим
Пирамида
Пирамида
вчера в 20:20
Это не судейство, а издевательство над футболом!
Izmar
Izmar
вчера в 20:17
Судья весь матч ис33ил.
adekvat
adekvat
вчера в 20:13
Нет Федотова, нет Сочей .
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:13
Тот момент когда у Сочи закончился бензин ⛽️ Аи - Федотов .
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