«Урал» одолел «Сочи» в Кубке России

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вчера, 20:11

«Сочи» проиграл «Уралу» в матче Кубка России (2:3).

Юрий Газинский открыл счет на 26-й минуте. Игорь Юрганов на 35-й установил равенство на табло. Газинский оформил дубль на 39-й. Рай Влут на 55-й забил третий гол гостей в этой игре. Окончательный счет установил Никита Бурмистров на 84-й минуте. На 90+10-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Алексей Каштанов, а на 90+17-й был дисквалифицирован Рамазан Гаджимурадов.

После матча южане занимают последнее место в группе D (0 очков), уральцы идут на 2-м месте (9 баллов).