В «Урале» сообщили, что Бикфалви скоро будет готов выйти на поле

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе восстановления от травмы полузащитника Эрика Бикфалви.
Пока он полностью не восстановился, как только это произойдет, мы сообщим. Он в порядке, принимает участие в тренировках. Скоро будет готов.
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе восстановления от травмы полузащитника Эрика Бикфалви.
Пока он полностью не восстановился, как только это произойдет, мы сообщим. Он в порядке, принимает участие в тренировках. Скоро будет готов.
Бикфалви часто и в этом, и в том сезоне играл на позиции центрального нападающего, но сейчас здесь очень неплохо проявляет себя Каштанов, который и сам забивает, и передачи отдает. Теперь тренеру придется задуматься и принимать решения о перестановках - ставить ли Эрика опять в центр, или оставить это место за Каштановым, а Бикфалви опускать чуть ниже или на фланг. Или надо искать другое применение для Каштанова.
Как часто говорят, что победный состав не принято менять, а две последние победы Урал добыл без Бикфалви, но без него Ганчаренко вряд ли будет играть. Так что менять что-то придется - посмотрим.
Бикфалви часто и в этом, и в том сезоне играл на позиции центрального нападающего, но сейчас здесь очень неплохо проявляет себя Каштанов, который и сам забивает, и передачи отдает. Теперь тренеру придется задуматься и принимать решения о перестановках - ставить ли Эрика опять в центр, или оставить это место за Каштановым, а Бикфалви опускать чуть ниже или на фланг. Или надо искать другое применение для Каштанова.
Как часто говорят, что победный состав не принято менять, а две последние победы Урал добыл без Бикфалви, но без него Ганчаренко вряд ли будет играть. Так что менять что-то придется - посмотрим.