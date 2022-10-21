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В «Урале» сообщили, что Бикфалви скоро будет готов выйти на поле

вчера, 19:03

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ходе восстановления от травмы полузащитника Эрика Бикфалви.

Пока он полностью не восстановился, как только это произойдет, мы сообщим. Он в порядке, принимает участие в тренировках. Скоро будет готов.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:35
Бикфалви - это очень важный игрок для Урала, можно сказать, системообразующий. Но последние матчи Урал справился без него и возвращение Эрика создаст определенные проблемы выбора перед Ганчаренко.
Бикфалви часто и в этом, и в том сезоне играл на позиции центрального нападающего, но сейчас здесь очень неплохо проявляет себя Каштанов, который и сам забивает, и передачи отдает. Теперь тренеру придется задуматься и принимать решения о перестановках - ставить ли Эрика опять в центр, или оставить это место за Каштановым, а Бикфалви опускать чуть ниже или на фланг. Или надо искать другое применение для Каштанова.
Как часто говорят, что победный состав не принято менять, а две последние победы Урал добыл без Бикфалви, но без него Ганчаренко вряд ли будет играть. Так что менять что-то придется - посмотрим.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:05
Урал станет сильнее
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