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Кураньи: «Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент»

вчера, 12:25

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о выступлениях нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей.

Если Кокорин и вернется в Италию, то только сильнее и с большей уверенностью в себе. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы.

Стоит ли Кокорину возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 16:58
Кокорин для чемпионата Кипра лицо, символ, как Месси и Роналду для Ла Лиги когда то)
112910415
112910415
вчера в 14:47
счастья ему там !
karnager
karnager
вчера в 13:54
Кокорин (Кипр) 1:0 Дзюба (Турция)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:53
Осталось Кокорину переехать в чемпионат Монголии и стать супер-мега футболистом.
Futurista
Futurista
вчера в 13:08
Кокорин: Лучше быть головой у мухи чем *опой у слона...
shlomo
shlomo
вчера в 12:49
Ну Усё....перфомансы Кокогола в Лиге Кипра, где он в очередной раз впечатлил искушенную публику мастерскими касаниями уже будоражат умы преданных кипрских болельщиков....Особенно их впечатлил его гол Кармиотиссу который стал первым у Саньки за 665 дней.... Не, ну Кокорин - явно, конечно, молодой игрок, которого можно потом продать дороже, прям под стратегию клуба брали...:)
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:46
Кокорин — лучший игрок лиги Кипра
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:35
Аллуя! Наконец-то. Табуретка в счастье!
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 12:31
Давайте будем честны, он даже Салернитану не потянет в Италии, не то что Фиорентину. А быть лучшим (и то под вопросом) в можно сказать любительской лиге, по сравнению с топ чемпионатами, это так себе достижение.
Izmar
Izmar
вчера в 12:31
Нашел все-таки свое место.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:26
Хвалит корефана!
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