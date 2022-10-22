Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии поделился мнением о выступлениях нападающего «Ариса» .

Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей.

Если Кокорин и вернется в Италию, то только сильнее и с большей уверенностью в себе. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы.

Стоит ли Кокорину возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе.