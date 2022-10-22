Гвардиола: «Клопп уже не в первый раз говорит о деньгах „Манчестер Сити“»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на недавнее заявление главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что другим клубам тяжело соревноваться с «горожанами» на трансферном рынке.
Он уже не в первый раз говорит о деньгах «Манчестер Сити» за последние 5-6 лет. Давайте лучше поговорим о матче с «Брайтоном».
Наши игры с «Ливерпулем» могут стать токсичными из-за таких мнений? Я так не думаю.
МЮ тоже потратил много, но ни одной победы в АПЛ после ухода Фергюсона на пенсию.
Ноттингем Форест потратил много, но рискуют вылететь в Шип.
Манчестер Сити, не просто тратит много, но они покупают топовых игроков. У них менеджемент славился селекцией еще при Манчини, когда МС покупал таких игроков как Агуэро и Силва. А они могли играть в другом топ клубе.
МЮ покупает игроков на свой риск, хотя дорого. Именно риск, потому что не все из них топы, а топы не все к ним не идут. А если идут, то такие как Роналду или Мата который не смог в итоге забрать место в основе Челси, где место занял Азар и Шюррле.
Даже Ливерпуль может не попасть в ТО, когда купили Кейта например, а с Нуньесом пока неизвестно. Или взяли Тьяго как МЮ взял Мату. Но в целом менеджмент у Ливерпуля лучше, чем у МЮ на данный момент.
МЮ тоже потратил много, но ни одной победы в АПЛ после ухода Фергюсона на пенсию.
Ноттингем Форест потратил много, но рискуют вылететь в Шип.
Манчестер Сити, не просто тратит много, но они покупают топовых игроков. У них менеджемент славился селекцией еще при Манчини, когда МС покупал таких игроков как Агуэро и Силва. А они могли играть в другом топ клубе.
МЮ покупает игроков на свой риск, хотя дорого. Именно риск, потому что не все из них топы, а топы не все к ним не идут. А если идут, то такие как Роналду или Мата который не смог в итоге забрать место в основе Челси, где место занял Азар и Шюррле.
Даже Ливерпуль может не попасть в ТО, когда купили Кейта например, а с Нуньесом пока неизвестно. Или взяли Тьяго как МЮ взял Мату. Но в целом менеджмент у Ливерпуля лучше, чем у МЮ на данный момент.