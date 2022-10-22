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Гвардиола: «Клопп уже не в первый раз говорит о деньгах „Манчестер Сити“»

вчера, 12:11

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на недавнее заявление главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что другим клубам тяжело соревноваться с «горожанами» на трансферном рынке.

Он уже не в первый раз говорит о деньгах «Манчестер Сити» за последние 5-6 лет. Давайте лучше поговорим о матче с «Брайтоном».

Наши игры с «Ливерпулем» могут стать токсичными из-за таких мнений? Я так не думаю.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
А вот в ЛЧ самое смешное, когда победителем лиги ЧЕМПИОНОВ становится не чемпион ) а вообще Ливерпуль в том сезоне не должен был даже из группы выходить, но их любимый Скомина сделал все за них. Точно так же, как он годом ранее нагло вытащил их в финал ЛЧ годом ранее. Когда он сначала не удалил Кариуса за фол последней надежды, а потом не заметил супер-сейва Трента-Арнольда, который в тот момент решил, что он вратарь
амурец
амурец ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 19:00
И ЛЧ брал в отличии от МС
SonicStar
SonicStar ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:39
А Ливерпуль типа бедный? Сколько там отдавали за Нуньеса, Ван Дайка, Алиссона, Кейта и ТД? Только МС траты конвертирует в трофеи, а Ливерпуль 1 раз за 30 лет взял АПЛ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:45
Что хочет, то и говорит.
амурец
амурец ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 15:26
Это ничтожество стабильно имеет типа лучшего тренера и типа лучший клуб года
Kolenok
Kolenok
вчера в 14:21
Клоп и есть клоп ,ничтожечство!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:44
Футбола нет а есть деньги,футбол это как шоу бизнес.
Футбол это когда играют сборные.
амурец
амурец
вчера в 13:27
Да не важно, что Клопп не первый раз говорит про деньги МС главное что Ливеоруль не первый раз имеет МС
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:21
Ну да вы правы, тот же Спартак тратил кучу денег и только при Каррере выиграли РПЛ и затем уволили его. Тут и от руководства клуба и от спортивных директоров зависит и от тренеров, также как от игроков которые тоже несут треть ответственности.
МЮ тоже потратил много, но ни одной победы в АПЛ после ухода Фергюсона на пенсию.
Ноттингем Форест потратил много, но рискуют вылететь в Шип.
Манчестер Сити, не просто тратит много, но они покупают топовых игроков. У них менеджемент славился селекцией еще при Манчини, когда МС покупал таких игроков как Агуэро и Силва. А они могли играть в другом топ клубе.
МЮ покупает игроков на свой риск, хотя дорого. Именно риск, потому что не все из них топы, а топы не все к ним не идут. А если идут, то такие как Роналду или Мата который не смог в итоге забрать место в основе Челси, где место занял Азар и Шюррле.
Даже Ливерпуль может не попасть в ТО, когда купили Кейта например, а с Нуньесом пока неизвестно. Или взяли Тьяго как МЮ взял Мату. Но в целом менеджмент у Ливерпуля лучше, чем у МЮ на данный момент.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:11
Клопп правильно завидует Пепу каждый год покупают звёзд европейского уровня а выхлопа ноль выиграть АПЛ это уже не достижение а вот ЛЧ так и не покоряется Пепу
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:55
Есть небедные клубы - которые чемпионят...(Зенит)
Есть небедные клубы - которые нечемпионят...(Спартак..Динамо)
Есть небедные клубы которые изредка чемпионят...(ЦСКА..Локо)

И изменить сей постулат могут не менеджеры засевшие в клубах...а профессионалы...в штабе...селекции...в составе...

Но отчасти вы правы...деньги рисуют трансферные потоки и положения команд в таблице....

Было бы удивительно если бы условные Соболев и Зиньковский не оказались бы в Москве...как и условные Мостовой и Кузяев в Питере....

Так же и селекция легов...
Купить - это одно...
Вот положить игроку добротный мотивационно-прекрасный оклад - это другое....
И не все клубы тут в равных условиях....
Кто то кормит менеджеров..
Кто то игроков...
А кто то и тех и других...))
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:19
В современном профессиональном спорте деньги решают ВСЁ!
Если бюджет Зенита и Оренбурга поменять местами, то, автоматически, команды тоже поменяются местами.
shlomo
shlomo
вчера в 12:14
Деньги к сожалению многое решают
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