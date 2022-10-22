Гвардиола: «Клопп уже не в первый раз говорит о деньгах „Манчестер Сити“»

Рулевой «Манчестер Сити» отреагировал на недавнее заявление главного тренера «Ливерпуля» о том, что другим клубам тяжело соревноваться с «горожанами» на трансферном рынке.

Он уже не в первый раз говорит о деньгах «Манчестер Сити» за последние 5-6 лет. Давайте лучше поговорим о матче с «Брайтоном».

Наши игры с «Ливерпулем» могут стать токсичными из-за таких мнений? Я так не думаю.